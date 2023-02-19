Göz çevresindeki yağ bezeleri neden oluşur? Göz çevresinde yağ bezeleri tehlikeli mi?

Göz çevresinde oluşan yağ bezeleri yüksek kolestrol gibi pek çok faktöre bağlı olarak çıkmaktadır. İyi huylu kitleler olduğu bilinen yağ bezelerinin nasıl tedavi edileceği merak ediliyor. Peki, göz çevresindeki yağ bezeleri neden oluşur?

GÖZ ÇEVRESİNDE YAĞ BEZELERİ NEDEN OLUŞUR?

Vücutta yağ bezesi oluşumunun nedeni tam olarak bilinmese de etkileyen faktörlerin yüksek kolestrol, kıl kökü iltihabı, genetik geçiş, metabolik hastalıklar, kötü beslenme, yağlı yiyecekler olduğu bildirildi.

Uykusuzluk, yorgunluk, üzüntü, ağlamak gibi durumlar da göz altı yağlarının artmasına sebep olabiliyor.

Yağ bezeleri göz kapağı ve göz altı dahil vücudun herhangi bir bölgesinde yağ dokusundan oluşan iyi huylu kitlelerdir. Bu yağ bezeleri çoğunlukla herhangi bir ciddi sağlık sorununa neden olmaz.

Kolesterolü artıracak gıdalar tüketmemelisiniz. Vücutta yağ bezesinin oluşumunun nedeninin tam olarak bilinmese de etkileyen faktörlerin mevcut.

Bunlar; yüksek kolestrol, kıl kökü iltihabı, genetik geçiş, metabolik hastalıklar, kötü beslenme, yağlı yiyecekler, gün içerisinde hareketsiz durmak gibi.

Göz ve çevresinde oluşan yağ bezelerinin çıkmasının nedeni bölgedeki damarların yağlanmasından da kaynaklanabilir. Bu yağlanmanın kesin nedeni göz doktorunun muayenesi ve tetkikler sonrası ortaya çıkar.

GÖZ ÇEVRESİNDEKİ YAĞ BEZELERİ NASIL GEÇER?

Gözaltı bölgesindeki yağ bezelerinin geçmesi için öncelikle kolesterolü artıracak gıdalar tüketilmemelidir.

Bu gıdalar arasında et, siyah çay, kahve, nescafe, peynir v.b. gıdalardan uzak durmalısınız.

Göz bölgesinde çıkan yağ bezelerinden kurtulmak mümkün uzak durulması gereken gıdaların dışında stresten de uzak olunması gerektiğini söylüyor uzmanlar.

Uykusuzluk, yorgunluk, üzüntü, ağlamak gibi durumlar göz altı yağlarının artmasına sebep olabilir.

Göz bölgesinde çıkan yağ bezelerinden kurtulmak için Plexr Plazma uygulaması yapılmaktadır.