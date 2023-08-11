Göz damlası kullananlar dikkat

ABD Hastalık ve Kontrol Önleme Merkezleri (CDC), ilaca dirençli bakteri enfeksiyonlarına neden olabileceğini belirterek göz damlası kullanımının bırakılması gerektiğini bildirdi.

Göz damlası kullananlar dikkat

CDC, ülkede kalıcı görme kaybı vakalarının artması ve bir kişinin kan dolaşımı enfeksiyonu nedeniyle yaşamını yitirmesi nedeniyle uyarıda bulunduğunu açıkladı.
CDC’nin açıklamasına göre ABD’de 20 Ocak itibarıyla 11 eyalette (California, Colorado, Connecticut, Florida, New Jersey, New Mexico, New York, Nevada, Texas, Utah ve Washington) 50 kişide Pseudomonas aeruginosa adlı bakteri için yapılan testler pozitif çıktı.

Pozitif örnekleri olan hastaların "çoğunluğu" CDC'ye testten önce göz damlası kullandıklarını ve en sık bahsedilen markanın EzriCare Yapay Gözyaşı Damlası olduğunu söyledi. CDC, örneklerin Mayıs 2022 ile Aralık 2022 arasında hastanelerdeki ve ayakta tedavi kliniklerindeki hastalardan alındığını belirtti.
Kanda, akciğerde veya yaralarda enfeksiyonlara neden olabilen Pseudomonas aeruginosa, antibiyotik direnci olarak bilinen antibiyotiklere karşı savunma mekanizmaları geliştirdiği için hastalığın tedavisi giderek zorlaşıyor. CDC'ye göre bakteri genellikle hastanelerdeki veya diğer sağlık hizmeti ortamlarındaki insanlara kirli sulardan bulaşıyor.

Hastalarda bulunan Pseudomonas aeruginosa türünün, pnömoni, idrar enfeksiyonları ve ciddi cilt enfeksiyonları gibi hastalıklara neden olan bakterileri öldüren güçlü antibiyotikler olan karbapenemlere dirençli oldukları açıklandı.

Bu bakterilerin, doktorların idrar enfeksiyonları, menenjit ve kan dolaşımı enfeksiyonları için kullandıkları seftazidim adı verilen diğer iki antibiyotiğe ve idrar enfeksiyonlarına karşı da kullanılabilen sefepime karşı da dirençli olduğu belirtildi.

Öte yandan CDC şu anda bu göz damlalarının salgına neden olup olmadığını araştırdığını açıkladı. Bazı açılmış EzriCare göz damlası şişeleri üzerinde yapılan laboratuvar testleri ise başka bir Pseudomonas aeruginosa türü tespit etti.

CDC, bu bakterinin salgına neden olan tür ile eşleşip eşleşmediğini doğrulamak için daha fazla testten yapılması gerektiğini belirterek, "Açılmamış EzriCare Yapay Gözyaşı şişelerinin testleri devam ediyor. Önlem olarak EzriCare Yapay Gözyaşlarını kullanmayı bırakın.” açıklamasını yaptı. Dİğer yandan, EzriCare, 24 Ocak'ta yaptığı açıklamada, CDC'nin şirketten ürünleri geri çekmesini istemediğini ve "soruşturmayla ilgili herhangi bir tüketici şikayeti veya olumsuz olay raporu" almadığını belirterek şunları açıkladı:

"EzriCare, çok dikkatli bir şekilde, bu gelişen durum sırasında, herhangi bir potansiyel güvenlik endişesi hakkında daha fazla ayrıntı keşfedene kadar, sahip olabileceğiniz EzriCare Yapay Gözyaşı Damlası kullanımını durdurmanızı tavsiye ediyor."

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