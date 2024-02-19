Göz hastalıklarında kullanılır. Ağrıları keser. Bu ot başka ot

Doğal ve sağlıklı beslenmenin, doğanın bize sunduğu gıdalarla sağlığımızı desteklediği biliniyor.

Göz hastalıklarına iyi gelen ve ağrıları dindiren bir bitki olan mavi kantoron otu hakkında bilgi verelim.

Mavi kantoron otu nedir?

Bu bitki, bileşikgiller familyasına ait olup, genellikle ılıman iklimlerdeki tahıl ekili alanlarda bulunur. Çiçekleri mavi ya da mor renklidir.

Faydaları:

İştahı artırır. İdrarı artırır. Gut hastalığına iyi gelir. Böbreklerdeki kumun atılmasına yardımcı olur. Bazı göz hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Ağrıları azaltır. Vücuttaki toksinlerin atılmasına katkıda bulunur.

Nasıl kullanılır?

Çok fazla kullanıldığında kalbe zararlı olabilir.

Mavi kantoron çiçeklerini bütün halde kullanabileceğiniz gibi, yapraklarını ayırarak çok sayıda küçük mavi yaprak da elde edebilirsiniz. Nar taneleri gibi çoğalan ve bereketli olan bu çiçek, aynı zamanda uzun süre dayanabilen bir çiçektir. Buzdolabında bir ay boyunca saklayabilirsiniz. Ayrıca, diğer yenilebilir çiçeklerden farklı olarak, buzlukta da saklanabilir. Buzluğunuza koyarak aylarca muhafaza edebilirsiniz.

Mevsimlere göre paketinizde kırmızı renkli kantaronlar da bulunabilir.

Kullanım alanları:

Salatalar

Tatlılar ve Pastalar

Çaylar

Soğuk içecekler