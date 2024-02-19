Göz hastalıklarında kullanılır. Ağrıları keser. Bu ot başka ot

Erhan Songür
Göz hastalıklarında kullanılır. Ağrıları keser. Bu ot başka ot
Göz hastalıklarında kullanılan ve ağrıları kesen mavi kantoron otu ortaya çıktı.

Doğal ve sağlıklı beslenmenin, doğanın bize sunduğu gıdalarla sağlığımızı desteklediği biliniyor.

Göz hastalıklarına iyi gelen ve ağrıları dindiren bir bitki olan mavi kantoron otu hakkında bilgi verelim.

Mavi kantoron otu nedir?

Bu bitki, bileşikgiller familyasına ait olup, genellikle ılıman iklimlerdeki tahıl ekili alanlarda bulunur. Çiçekleri mavi ya da mor renklidir.

Faydaları:

İştahı artırır. İdrarı artırır. Gut hastalığına iyi gelir. Böbreklerdeki kumun atılmasına yardımcı olur. Bazı göz hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Ağrıları azaltır. Vücuttaki toksinlerin atılmasına katkıda bulunur.

Nasıl kullanılır?

Çok fazla kullanıldığında kalbe zararlı olabilir.

Mavi kantoron çiçeklerini bütün halde kullanabileceğiniz gibi, yapraklarını ayırarak çok sayıda küçük mavi yaprak da elde edebilirsiniz. Nar taneleri gibi çoğalan ve bereketli olan bu çiçek, aynı zamanda uzun süre dayanabilen bir çiçektir. Buzdolabında bir ay boyunca saklayabilirsiniz. Ayrıca, diğer yenilebilir çiçeklerden farklı olarak, buzlukta da saklanabilir. Buzluğunuza koyarak aylarca muhafaza edebilirsiniz.

Mevsimlere göre paketinizde kırmızı renkli kantaronlar da bulunabilir.

Kullanım alanları:

Salatalar

Tatlılar ve Pastalar

Çaylar

Soğuk içecekler

İlgili Haberler
Uyumadan önce yenen dereotunun mucize faydaları ortaya çıkıyor
Alıç ölümcül hastalıklara meydan okuyor. Şifa saçan otun faydaları say say bitmiyor
Ülsere şifa oluyor. Mucize otun faydaları say say bitmiyor
Lotus Çiçeği anlamı. Lotus Çiçeği özellikleri ve faydaları
Lotus Çiçeği anlamı. Lotus Çiçeği özellikleri ve faydaları
Son Haberler
Brent petrolün varil fiyatı 82,80 dolar Ekonomi
Brent petrolün varil fiyatı 82,80 dolar
Nihat Kahveci 'Bunu her zaman demem' diyerek açıkladı. Galatasaray'a övgü dolu sözler Spor
Nihat Kahveci 'Bunu her zaman demem' diyerek açıkladı. Galatasaray'a övgü dolu sözler
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı Ekonomi
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
Hatay’da trafik kazası: 1 yaralı Yerel Haberler
Hatay’da trafik kazası: 1 yaralı
Borsa İstanbul yeni haftaya yeni rekorla başladı Ekonomi
Borsa İstanbul yeni haftaya yeni rekorla başladı
Flaş.. Flaş.. Özgür Özel’den Lütfü Savaş açıklaması. Adaylıktan çekilecek mi? Gündem
Flaş.. Flaş.. Özgür Özel’den Lütfü Savaş açıklaması. Adaylıktan çekilecek mi?
Boğmaca dalak hastalıklarına iyi geliyor. Kalp hastalıklarına romatizma faydalıdır. İşte şifa saçan ot Şifalı Bitkiler
Boğmaca dalak hastalıklarına iyi geliyor. Kalp hastalıklarına romatizma faydalıdır. İşte şifa saçan ot