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Göz kapağı ağrısı ve sulanmasına ne iyi gelir?

Bir çoğumuzun günlük hayatta bir anda göz kapağının ağrıdığı ya da gözlerinin sulandığı olabilir. Peki, bu durumda ne yapılmalı? İşte yanıtları…

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 17:01
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Göz kapağı ağrısı

Göz kapağı ağrısı ve sulanmasına ne iyi gelir?
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Genelde göz kapağı ağrısı, normal göz ağrısının bir işareti olarak nitelendirilir. Ancak bazı durumlarda takma kirpik, rimel veya farklı kozmetik ürünlere bağlı olarak da göz kapağı ağrısı yaşanabilir. Bu durumda göz kapağı ağrısının giderilmesi için ilk olarak ağrıya sebep olan hususların saptanması gerekir. Daha sonra ise göz doktoru tarafından reçete edilen ilaçlar ya da göz damlaları düzenli bir şekilde kullanılmalıdır.
Eğer göz kapağında ağrı hissi oluştuysa kişinin bu ağrıya neden olan faktörün belirlenmesi için direkt olarak bir göz doktoruna başvurması gerekir.

Gül suyu ve yeşil çay gibi doğal ürünlerle gözler temizlenerek olası göz kapağı ağrıları önlenebilir. Belirli aralıklarla gözlere salatalık veya patates dilimleri konularak da hafif şiddetteki göz kapağı ağrılarının hafifletilmesi mümkündür.

GÖZ SULANMASINA EVDE NELER YAPILABİLİR?

Bakteriler, göz yaşı kanallarının tıkanması, alerji, enfeksiyon ve toz gibi sayısız faktöre bağlı olarak göz sulanması problemi yaşanabilir. Yaşanan bu göz sulanması problemine genelde kaşıntı ve ağrı gibi semptomlar da eşlik eder. Dolayısıyla göz sulanmasının tedavi planı da göz ağrısında olduğu gibi mutlaka uzman doktor tarafından belirlenmelidir. Bu süreçte genellikle göz damlası ve antibiyotik ilaç kullanımına başvurulur. Göz sulanmasının önlenmesi için dikkat edilmesi veya uygulanması önerilen çözümler:

Eğer göz sulanmasına farklı semptomlar da eşlik etmiyorsa evde ılık kompres uygulaması yapılabilir.

Siyah veya yeşil çayın suyu bir pamuk yardımıyla gözlere az miktarda sürülebilir.

Göz sulanmasının önlenmesi için farklı yüzeyler veya nesnelerle temas edildikten sonra eller gözlere sürülmemelidir.

Bulunulan ortamda toz olmamasına özen gösterilmelidir.

Gözler düzenli olarak dinlendirilmeli ve doğal ürünler ya da bolca su ile yıkanmalıdır.

Güneş ve polen alerjisi olan kişiler dış ortamda güneş gözlüğü kullanmaya dikkat etmelidir.

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