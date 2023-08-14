Göz kapağı estetiği hakkında az bilinenler

Editör: Erkavim Yıldırım

Göz kapağı estetiği, göz kapaklarındaki doku fazlalığının, sarkma ve torbalanmalarının alınmasını sağlayan cerrahi işlem. Bu sayede ameliyatı olanların genç görünmesi mümkün.

Göz kapağı estetiği, hem alt hem üst göz kapaklarının olduğu göz çevresi olarak adlandırdığımız bölgenin estetik ameliyatlarına verilen isimdir. Göz kapaklarındaki doku fazlalığının, sarkma ve torbalanmalarının alınmasını sağlayan, göz şeklinin değiştirilmesi işlemlerini de içerebilen ameliyatların tümü göz kapağı estetiğine dahildir. Bu ameliyatlar ile göz kapakları gençleştirilerek hasta daha dinç ve dinlenmiş bakışlara kavuşur.

NASIL YAPILIR?

Üst göz kapağı ameliyatı genellikle lokal anestezi altında yapılır. Üst göz kapağı ameliytatı yaklaşık 45 dakika sürer. Üst göz kapağı kıvrımından girilerek fazla deri ve yağlar alınır. Dikiş kıvrım içerisinde kalacağından iz belli olmaz.

Alt göz kapağı ameliyatı genel anestezi veya sedasyon ile yapılır. Yaklaşık 1,5 saat sürer. Kirpik dibinden kesilerek fazla yağ ve deriler alınır; kırışıklıklar ve torbalar düzeltilir. Ameliyat izi, kirpik dibinde gizlenir.

ALT VE ÜST GÖZ KAPAĞI ESTETİĞİ AYNI ANDA YAPILABİLİR Mİ?

Alt ve üst göz kapağı estetiği aynı anda yapılabilir. Gerekli durumlarda bu işlemlere kaş kaldırma ameliyatı eklenmesi sonuçların daha iyi olmasını sağlar.

GÖZ KAPAĞI ESTETİĞİ ÖNCESİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Güneş maruziyeti iz ihtimalini artıracağı için yaz ayları dışında yapılması daha uygun olur.

Ameliyat sonrasında gözlerin kapanması gerekmez, hastalar günlük işlerine devam edebilirler.

Göz kapağındaki dikişler 4-5 günde alınır. Göz kapağının İnce bir deriye sahip olması nedeniyle şişlik ve morluklar olabilir. Bu şişlik ve morluklar ortalama 7-10 günde tamamen geçmiş olur. Yara izleri ise 3-6 ay içinde solarak neredeyse görünmez hale gelirler.

GÖZ KAPAĞININ YAŞLANMA BELİRTİLERİ NELERDİR?

Yaşlanmaya bağlı olarak derinin elastikiyeti kaybolur ve sarkmalar görülür. Aynı zamanda kemik ve yağ dokularda da azalma, incelme meydana gelir. Göz kapakları, çok ince bir deri yapısına sahiptir. Bu nedenle göz kapakları yaşlanmanın bu etkilerinden en önce etkilenen bölgelerdir.

Yaşlanmayla birlikte üst göz kapakları derisinde sarkma ve kirpik üzerine yığılma olur. Hatta bu sarkmış deri görme alanını kapatmaya başlayabilir. Aynı zamanda yağ dokulardaki fıtıklaşma, dolgunluk görüntüsüne sebep olabilir. Alt göz kapaklarında ise yine deride sarkma ve bununla beraber torbalanma görüntüsü olur. Gözyaşı oluğu belirginleşir. Bütün bu belirtiler hastanın yorgun ve yaşlı görünmesine sebep olur. Ayrıca yaşlanma ile kaşların aşağıya doğru düşmesi, göz kapaklarındaki sarkıklığı artırabilirler.

Bazı insanlar genç yaşlarda yapısal olarak sarkık ve dolgun göz kapaklarına ya da gözaltı torbalarına sahip olabilirler. Yaşlanma nedeniyle ya da yapısal olarak göz kapaklarındaki bu görüntülerden şikayetçi olan herkes göz kapağı estetiği için uygundur.

GÖZ KAPAĞI ESTETİĞİ KAÇ YAŞINDA YAPILIR?

Göz kapağı için belli bir yaş aralığı yoktur ancak bu şikayetle başvuran hastaların çoğunluğu 40-50 yaş grubu ve sonrasıdır.