Göz kapağı sarkmalarında neler yapılmalı?

18 yaş üstü herkese göz kapağı estetiği uygulanabileceğini belirten Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Emine Savran Elibol, “Göz kapağı estetiği ameliyatı sonrası hastanede yatış gerekmez. Hastalarımız günlük hayata hemen dönebilirler. Göz kapağı estetiği genellikle lokal anestezi ile yapılmaktadır.” diye açıklama yaptı. İşte o açıklamanın ayrıntıları…

Kelime anlamı olarak ‘göz kapağı estetiği’ anlamına gelen blefaroplastinin üst ya da alt göz kapaklarında sarkmış deri, fıtıklaşmış yağ pakeleri ve gevşemiş göz çevresi dokularının cerrahi olarak düzeltilmesi işlemi olduğunu söyleyen Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Emine Savran Elibol, önemli bilgilendirmede bulundu.

Göz kapağı sarkmasının neden oluştuğuna değinen Op. Dr. Elibol, “Göz çevresi derisi vücudumuzun en ince derisidir. Yaş, genetik ve çevresel etmenlere bağlı olarak yüzümüzün ilk yaşlanan bölgesidir. İletişimde ilk odak noktası göz ve çevresi olduğundan yaşlanma belirtileri hemen fark edilir. Dermatoşalazis dediğimiz göz kapağı sarkması, çoğunlukla yaşla beraber cildin elastikiyetini ve hacmini kaybetmesi ve yer çekimine bağlı olarak zamanla uzamasıyla oluşur. Ayrıca yüzümüzdeki yağ yastıkçılarını destekleyen zarlar ve ligaman dediğimiz hamak şeklindeki asıcı yapılar gevşeyerek bu bölgelerin sarkmasına, torbalanmasına sebep olur” diye konuştu.



CERRAHİ İŞLEM NASIL UYGULANIR

Blefaroplasti ameliyatının hem estetik hem fonksiyonel yönü olan bir cerrahi prosedür olduğunu dile getiren Op. Dr. Elibol, şunları söyledi:



“Göz kapağının sarkıp bollaşması üst görme alanında daralmaya sebep olabilir. Ayrıca göz kapağının üzerindeki gevşemiş, hacmi artmış, ağırlaşmış cildi göz kapakları taşımakta zorlanır. Hastalar daha iyi görmek için gün boyunca farkında olmadan kaşlarını kaldırarak görme alanını açmaya çalışırlar. Bu refleks hareket gün sonuna doğru kaş çevresi, alın ve baş ağrısı olarak kendini gösterir. Estetik açıdan ise hastalarımız far aralıklarının olmadığını, makyaj yaparken rimelin kapaklara bulaştığını, eyeliner çekemediklerini, fotoğraflarda gözlerinin sürekli kapalı ya da uykulu göründüğünü, günlük hayatta insanların ‘Yorgun musun’ gibi sorularına maruz kaldıklarını belirterek bu durumdan kurtulmak için bize başvurmaktadırlar”

KİMLERE UYGULANIR?

Blefaroplasti ameliyatının kimlere yapılabileceği konusuna değinen Op. Dr. Elinol, “Fonksiyonel ya da estetik açıdan rahatsız olan 18 yaş üstü herkese uygulanabilir. Blefaroplasti genellikle lokal anestezi ile yapılmaktadır. Sistemik hastalığı sebebiyle genel anestezi alamayan hastalara da yapılabilmektedir. Yatınca ciddi nefes darlığı olan ve kontrol edilemeyen panik atağı olan hastalarda ise sedasyon tercih edilir” dedi.

HANGİ TAKVİYE BESİNLER KULLANILMALI

Ameliyat öncesi neler yapılabileceği hakkında da bilgi veren Op. Dr. Elibol, “Öncelikle kontrolsüz diyabet ya da hipertansiyonu olan hastaların normalleşmesi beklenir. Hasta eğer antikoagülan dediğimiz kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsa bunu mutlaka hekimi ile paylaşmalıdır. Kan sulandırıcı kullanımı bazen ilacın değiştirilmesini bazen kesilmesini bazen de aynen devam edilmesini gerektirir. Ameliyat öncesi yeşil çay, Omega gibi kanı sulandıran takviye ve gıdaların kullanımı sınırlandırılmalıdır” açıklamasında bulundu.



TEDAVİ NASIL YAPILMALI

Blefaroplastinin kişiye özel tasarlanması gerektiğinin altını çizen Op. Dr. Elibol, sözlerine şu bilgileri ekledi:



“Hastanın neye ihtiyacı varsa o yapılmalıdır. Cilt sarkması için cilt çıkarımı yapılırken varsa fıtıklaşmış yağ dokunun çıkarılmaması, sarkmış gözyaşı bezinin yerine oturtulmaması bu dokuların daha belirgin hale gelmesine sebep olur. Alt göz kapağı estetiğinde ise iki farklı yöntem vardır. Eğer hastada cilt fazlalığı varsa kirpik altından cilt kesisi ile cilt ve yağ dokusu fazlalığı alınır ya da yağ doku gözyaşı oluğuna yayılarak yerleştirilir. Bu sırada esnek kas ve kapak dokusu kemiğe sabitlenerek tekrar düşmesi engellenir. Hastada cilt fazlalığı yoksa ve sadece torbalanma varsa, iç kısımdan gizli bir kesiyle yağ dokular çıkarılır ya da gözyaşı oluğuna yerleştirilerek düz bir gözaltı elde edilir.”



AMELİYAT SONRASI AĞRI OLUR MU?

Lokal anestezi yapılırken az da olsa yanma hissedilebileceği söyleyen Op. Dr. Elibol, “Ameliyat sırasında ya da sonrasında ağrı olmaz. Üst kapak ameliyatı her iki kapak için yaklaşık 30-60 dakika arası sürerken, alt kapak ameliyatı 45-90 dakika arasında sürmektedir” dedi.

Göz hekimleri olarak önceliklerinin görme ve göz sağlığının korunması olduğunun altını çizen Op. Dr. Elibol, şunları söyledi:

“Göz kapakları gözün yüzeyini kapatarak korur ve kurumasını engeller. En sık yapılan hatalar göz kapağı cildinin fazla alınmasıyla gözün açıkta kalmasıdır. Ameliyat öncesinde hassas ölçüm ve çizimlerle göz kapağının fonksiyonunu korumaya özen gösterilmelidir. Üst kapak blefaroplastisi doğal katlanma çizgisinden, alt kapak blefaroplastisi ise kirpik altından ince derili bölgeden yapıldığı ve çok ince iplerle estetik dikişler atıldığı için belirgin bir ameliyat izi kalmaz.”



HASTANEDE YATIŞ GEREKİR Mİ?

Ameliyat sonrasında yapılması gerekenleri anlatan Op. Dr. Elibol, “Ameliyat sonrası hastaların gözü kapatılmaz. Hastanede yatış gerekmez. Hastalarımız günlük hayata hemen dönebilirler. Ameliyat sonrası 2 gün buz pansumanı önerilir. 2-3 hafta ağır aktiviteler önerilmez. Üçüncü günden sonra hastalar yüzünü yıkayabilirler. 7-10 günde dikişler alınır. Bu sürede göz kapaklarında şişlik ve morluk olabilir. Kalıcı bir ameliyat olsa da yer çekimi ve yaşlanma devam ettiği için uzun yıllar içinde tekrar oluşma ihtimali vardır” diyerek sözlerini noktaladı.

İHA