Göz kaybına neden olabiliyor!13 yaşındaki küçük çocuk sağlığına kavuştu

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Doç. Dr. Karaman, gözlerinde kızarıklık, şişlik ve ışık hassasiyeti oluşan Kurşun'a, doğru ve yerinde tedavi süreçlerini adım adım uygulayarak, onun sağlığına kavuşmasını sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karaman, hastalığın, özellikle ergenlik dönemindeki erkek çocuklarda göz kaybına kadar ilerleyebilen ciddi bir göz alerjisi olduğu bilgisini paylaşarak, hastalığın, korneayı etkilediğinde görme kaybına yol açabileceğini aktardı.

Çocuklarda genellikle ışığa duyarlılık, gözlerini açamama gibi şikayetlerle ortaya çıktığını belirten Karaman, "İlk basamakta medikal tedavilerle süreci kontrol altına almaya çalışıyoruz. Ancak bu hastalık kimi zaman damlalarla baskılanamıyor ve müdahale gerektiriyor. Korneada damarlanma başladığında, hasarlı dokuyu temizlemek ve korneanın saydamlığını korumak adına ameliyathanede tedaviye geçiyoruz." ifadelerini kullandı.

Karaman, ameliyathane ortamında, göz yüzeyindeki işlevini kaybetmiş dokuyu temizlediklerini kaydederek, ameliyat sonrasında amniyon membran transplantasyonu uyguladıklarını anlattı.

Bazı durumlarda bunun yeterli olmadığına ve tekrarlayan kapak altı enjeksiyonlarla tedaviye devam etmek zorunda kaldıklarına işaret eden Karaman, "Süreç hem çocuk hem de ailesi için oldukça zorlu ve uzun olabiliyor. Buna rağmen, doğru tedavi yöntemleriyle genellikle başarılı sonuçlar alıyoruz. Kerem de olduğu gibi, sabırlı bir şekilde takip edilen tedavi, çocukların hayatını değiştirebiliyor." açıklamasını yaptı.

Kurşun'un sağlık durumunun her geçen gün daha da iyiye gittiğini vurgulayan Karaman, "Kerem ilk geldiğinde gözlerini dahi açamıyordu. Evde ışıkların yanmasını istemeyen, dışarı çıkmaktan çekinen bir çocuktu. Okula gidemiyor, arkadaşlarından uzak kalıyordu. Ancak tedavi sonrası Kerem bambaşka biri oldu. Şu an aktif olarak spor yapabiliyor, okula gidiyor ve günlük hayatını sorunsuz bir şekilde sürdürebiliyor. Gözlükle de olsa tam bir görme kapasitesine sahip. Onun hayatına dokunmuş olmak, hem bizim için hem de ailesi için büyük bir mutluluk kaynağı." değerlendirmesinde bulundu.

Kurşun ise 6 yaşından itibaren gözlerinin şiştiğini, kızardığını ve battığını belirterek, "Birçok sağlık kuruluşuna gittim, birçok doktor gördüm ama hiçbirinden sonuç alamadım. Sonra Sevil Hocama geldim. Sevil Hocam bana çok iyi davrandı ve tedavi sürecimiz çok verimli geçti. Şu anki sağlık durumum gerçekten çok güzel. Her şeyi çok iyi görmeye başladım. Şu an damla kullanıyorum ama tedaviden önceki gibi şiddetli bir sorun yaşamıyorum. Eskiden güneş gözlüksüz dışarı çıkamıyordum, ama şimdi tedavi sonrası ışıkları daha rahat görebiliyorum." şeklinde görüş belirtti.

Eskiden ışıkların kendisini rahatsız ettiğine dikkati çeken Kurşun, daha önceleri açamadıkları salon ışıklarını, şimdi açabildiklerini aktardı.