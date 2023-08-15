Göz kırışıklıklarının nedeni

SALATALIK SUYU MASKESİ

Malzemeler:

1 adet orta boy salatalık

Makyaj pamuğu

Uygulanışı:

Göz çevresindeki kırışıklıkları önlemek için ihtiyacınız olan şeylerden biri salatalık suyudur.

Salatalık suyunda C ve E vitamini yer alır. Bu vitaminler sayesinde gözenekler sıkılaşır ve kırışıklık önlenir.

1 adet orta boy salatalığı rendeleyin ve suyunu bir kaba alın.

Salatalık suyunu buzdolabında 20 dakika kadar bekleterek suyun soğumasını sağlayın.

Soğumuş olan salatalık suyunu, makyaj pamuğu ile alın ve göz çevresini bu pamukla yavaşça silin. Birkaç defa aynı hareketi tekrarlayın.

2 günde 1 defa bu işlemi uyguladığınız durumda, göz çevresinin kırışıklıktan uzak kalmasını sağlayabilirsiniz.

GÜL SUYU MUZ MASKESİ

Malzemeler:

Yarım adet olgun muz

1 yemek kaşığı gül suyu

Uygulanışı:

Göz çevresine daha genç bir görünüm vermek adına muz ve gül suyu ile hazırlanan kolay bir maskeyi deneyebilirsiniz.

Öncelikle bir kase içinde yarım adet muzu püre haline getirin. Ezilen muzun üzerine gül suyunu ekleyin ve krem kıvamına gelene kadar karıştırın.

Elde edilen karışımı göz çevresine parmaklarınızla sürün. Maskenin bir süre kurumasını sağlayın.

Kuruyan maskeyi ılık suyla yıkayarak temizleyin.

Etkili sonuçlar almak için haftada 2 defa uygulamanız önerilir. Düzenli kullanımda göz çevresindeki dokuların yenilendiğini fark edebilirsiniz.

HAVUÇ BADEM YAĞI MASKESİ

Malzemeler:

1 adet havuç

1 çay kaşığı badem yağı

Uygulanışı:

Havuçta bulunan hücre yenileyici maddeler, bu maske sayesinde göz çevresi kırışıklıkları için çare olacak.

Maskeyi hazırlamak için öncelikle havuç suyu sıkılır. Havuç suyunun üzerine 1 çay kaşığı badem yağı dökülür ve birbirine karıştırılır.

Bu karışımı soğuması için buzdolabında bekletmelisiniz. Soğuyan havuç suyunu göz çevresine sürmek için pamuk kullanabilirsiniz.

Pamukla göz çevresini güzelce silin. Birkaç defa silme işlemini uygulayın. Maskenin göz çevresinde 20 dakika kadar kalmasını sağlayın.

Haftada 2 defa uygulayarak göz çevresinde oluşacak kırışıklıkları önleyebilirsiniz.

LAHANA SUYU MASKESİ

Malzemeler:

2 adet beyaz lahana yaprağı

1 çay kaşığı bal

Uygulanışı:

Lahanadaki vitamin ve mineraller, göz çevresindeki kırışıklıkları önleme konusunda başarılıdır.

Maskeyi hazırlamak için lahananın suyunu çıkarmalısınız. Bunun için isterseniz blenderden yaprakları geçirebilir ve suyunu süzebilirsiniz. Dilerseniz meyve sıkacağını da kullanabilirsiniz.

Lahana suyunu aldıktan sonra suyun içine 1 çay kaşığı balı ilave edin ve karıştırın.

Ortalama 20 dakika kadar göz çevresinde bu maskenin kalması gerekiyor. 20 dakika sonunda yüzünüzü yıkayıp maskeyi temizleyebilirsiniz.

Lahana suyu ve bal ile hazırlanan kırışıklık giderici maskenin etkili olması için haftada 2 defa uygulamanız önerilmektedir.

PAPATYA ÇAYI MASKESİ

Malzemeler:

2 adet poşet papatya çayı

1 fincan sıcak su

Uygulanışı:

Papatya çayındaki antioksidan maddeler, göz çevresinde kırışıklık oluşumunu önlemektedir.

1 fincan sıcak suyun içinde poşet papatya çayını demleyin ve poşetlerin soğuması için bekleyin.

Soğuyan papatya çaylarını göz altında bekletin. Bu işlemi yaparken yatar pozisyonda olabilirsiniz.

15 dakika kadar papatya çayının göz çevresinde durması gereklidir.

Papatya çayı maskesi sayesinde göz çevresindeki hücreler hızla yenilenir ve deri sarkması önlenir.

YAŞ MAYA MASKESİ

Malzemeler:

Yarım paket kaşığı yaş maya

2 yemek kaşığı ılık su

Uygulanışı:

Göz çevresi kırışıklıkları için yaş maya maskesi yapanlar, düzenli kullanımda daha genç görünecek!

Ufak bir kabın içinde ılık suyla mayayı ezin ve kıvamlı bir karışım hazırlayın.

Maya maskesini, göz çevresine parmaklarınızla sürün.

Maskenin kuruması için 15 dakika kadar bekleyin.

Kuruyan maya maskesini ılık suyla temizleyerek çıkarabilirsiniz.

Bu maskenin etkili olması için düzenli bir şekilde uygulanması önerilmektedir.

SANDAL AĞACI YAĞI MASKESİ

Malzemeler:

2 damla sandal ağacı yağı

1 tatlı kaşığı yoğurt

Uygulanışı:

Göz çevresi kırışıklıkları için bitkisel yağ arayanlara hücre onaran sandal ağacı yağını tavsiye ediyoruz.

Sandal ağacı yağından 2 damla alın ve 1 tatlı kaşığı yoğurt ile karıştırın.

Hazırlanan karışımı göz çevresine dairesel hareketlerle sürün.

Sandal ağacı yağı onarımı gerçekleştirmektedir. Maske içinde kullanıldığında cildin kırışmasını önler.

Düzenli aralıklarla sandal ağacı yağı maskesini uygulayarak kendinizi daha genç bir görünümde görebilirsiniz!



BALLI SÜT MASKESİ

Göz çevresinde oluşan kırışıklıkları gidermek için en doğal malzemeleri kullanarak kendi maskenizi hazırlayabilirsiniz. Bunun için ihtiyacınız olan etkili malzemeler dolabınızda yer alıyor. Hemen hazırlıklara başlayalım:

Malzemeler:

1 tatlı kaşığı süt

1 çay kaşığı bal

Uygulama:

Bal iyileştirici ve onarıcı bir besindir. Göz çevresindeki kırışıklık durumunu gidermek için sütle bir araya gelmelidir.

Sütü ve balı minik bir kaseye alın. Parmak ucunuzla ikisini karıştırın.

Her gece uyku öncesinde bu maskeyi göz çevresinde sürün ve 15 dakika kadar bekleyin.

15 dakika sonra yüzünüzü ılık suyla temizleyebilirsiniz.

Göz çevresinde oluşan kaz ayağı adı verilen kırışıklıkları kısa sürede yok etmek için bu maskeyi düzenli olarak denemelisiniz.

5 hafta sonrasında eski göz çevrenizi hatırlayarak ne kadar iyileştiğinizi ve daha canlı gözlerle baktığınızı fark edebilirsiniz.