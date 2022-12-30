Uzmanlar makyaj yaparken göz makyajında kullanılacak malzemelerin kalite ve temizliğine karşı uyarıyor. Göz makyajında enfeksiyona neden olacak ürünlerden uzak durması gerektiği söyleniyor. Peki, Göz makyajı nasıl yapılır? Göz makyajı yaparken nelere dikkat etmeli?

Uzmanlar sadece göz çevresinde kullanılmak üzere tasarlanmış kozmetik ürünlerin kullanılması gerektiğini belirterek, göz sağlığı açısından makyaj malzemelerinin bir başkasıyla kesinlikle paylaşılmaması gerektiğini vurguladı.

Bazı kozmetik ürünlerinin göz sağlığı için tehdit oluşturabileceğini söyleyen uzmanlar, makyaj yaparken gözleri korumak için izlenmesi gereken temel adımlar için:

-Sadece göz çevresinde kullanılmak üzere tasarlanmış kozmetik ürünleri kullanın.

-Test edilmemiş veya sert kimyasallar içeren ürünlerden kaçının.

-3 ay sonra göz makyajınızı atın ve yeni ürünler alın. Enfeksiyona neden olan bakteriler kremsi veya sıvı göz makyajında kolayca çoğalır.

-Makyaj malzemesi kullanırken göz enfeksiyonu geçirirseniz, kullandığınız tüm göz makyajınızı atın ve enfeksiyon geçene kadar göz makyajı kullanmayın.

-Ailenizle veya yakın arkadaşlarınızla bile makyaj malzemelerinizi asla paylaşmayın.

-Mağazalarda makyaj numunesi alırken yalnızca yeni aplikatörler ve birden fazla kullanıcı tarafından kontamine olmamış numuneler kullanın.

HASSAS GÖZE SAHİP OLANLAR GÖZ MAKYAJINDA NELERE DİKKAT ETMELİ?

Uzmanlar özellikle özel bakım gerektirebilecek bir göz rahatsızlığı olanların mutlaka doktora danışmaları gerektiğini, aksi takdirde sonuçların çok ağır olabileceğini söylüyor.

Hassas göze sahip olanlar için göz makyajı için bazı tavsiyeler:

Kolayca alerjik reaksiyon gösterme eğiliminde olanlar, bir seferde yalnızca bir yeni göz makyajı veya bakım ürünü kullanmalı. İlkine tepki vermediğinizi bilene kadar yeni bir ürün eklemeyin.

Hangi malzemeye karşı alerjiniz olduğunu deneyerek bulmaya çalışın. Böylece diğer ürünlerde bunlara dikkat edebilirsiniz.

Doktorunuza bildirin, doktorunuz reaksiyona neden olabilecek ürünler ve daha nazik alternatifler hakkında bilgi sahibi olabilir.

Makyaj yapmadan önce yüzünüzün ve göz kapaklarınızın çok temiz olduğundan emin olun.

Üst veya alt göz kapağının yağ bezlerinin tıkanmasını önlemek için makyajı her zaman kirpik çizgisinin dışına, gözden uzak bir yere uygulayın. Bu bezler, göz yüzeyini koruyan yağlar salgılar.

Hareket halindeyken asla makyaj yapmayın.

Kirpikleriniz rimel veya başka bir ürünle birbirine yapışmışsa, kirpikleri ayırmak için keskin bir şey kullanmayın.

Gece uyumadan önce tüm göz makyajını, özellikle kirpiklere yapışabilen maskarayı çıkarın. Düzgün temizlenmezse göz makyajı tahrişe neden olabilir.

Yakın zamanda göz ameliyatı olduysanız, göz doktorunuz makyaj yapmanın güvenli olduğunu söyleyene kadar göz çevresine makyaj yapmayın. Tekrar makyaj yapmaya başladığınızda enfeksiyonlardan kaçınmak için taze, yeni makyaj malzemesi kullanın.