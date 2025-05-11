Göz makyajında doğru bilinen yanlışlar! Bu hatalara sizde düşmeyin

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şermin Ünal İpçioğlu, bilinçsiz göz makyajının alerji, enfeksiyon ve tahrişe bağlı cilt sorunlarına yol açabileceğini belirtti. “Makyaj malzemeleri kişiye özel olmalı ve açıldıktan sonra genellikle 3-4 ay içinde kullanılmalı, yoksa bakteri üreyebilir. Eyeliner ve göz kalemi gibi ürünler gözün iç kısmına uygulanmamalıdır” dedi.

İpçioğlu, kozmetik ürünlerde sıkça hata yapıldığını, özellikle makyaj malzemelerinin paylaşılmasının riskli olduğunu vurguladı. “Enfeksiyonlu bir kişiye makyaj malzemesi verirseniz, gözünüz enfekte olabilir. Mağazalardaki deneme ürünleri de göz sağlığını tehlikeye atabilir.

Her makyaj malzemesinin bir kullanım süresi vardır ve genellikle 3-4 ay içinde tüketilmelidir. Ürünün özelliği süreyi değiştirebilir. Süresi geçen malzemeler, bitmemiş olsa bile atılmalıdır. Çünkü süresi dolan ürünlerde bakteri ürediği kanıtlanmıştır” diye konuştu.

GÖZDEKİ YAĞ BEZLERİ TIKANABİLİR

İpçioğlu, makyaj malzemelerindeki kimyasalların alerjik bünyelerde göz alerjisine yol açabileceğini ifade etti ve şu bilgileri paylaştı:

“Alerjik bir yapınız varsa, yeni aldığınız kozmetik ürünleri tek tek denemeli ve alerji yapmadığından emin olduğunuz ürünleri kullanmalısınız. Eyeliner veya göz kalemi kullanırken, kirpiklerin göze yakın iç kısmına değil, dış kısmına uygulamaya özen gösterin. Çünkü kirpiklerin iç kenarlarında gözyaşına destek olan meibomian yağ bezleri bulunur. Bu bezler makyajla tıkanırsa gözyaşı kalitesi düşer, gözde batma, yanma ve kızarıklık gibi sorunlar ortaya çıkabilir.

Ayrıca göz kapağında arpacık gibi enfeksiyonlar gelişebilir. Rimel, far ve kalem gibi ürünleri uygularken, hareket yönü gözden dışarıya doğru olmalıdır. Böylece fırça veya kalem gibi araçların korneaya zarar verme riski azalır. Makyaj sırasında bir ürün göze batarsa, hemen bol suyla yıkanmalı; rahatsızlık devam ederse göz doktoruna başvurulmalıdır.”