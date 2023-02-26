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Göz neden ağrır?

Göz ağrısı iki ayrı türde gelişir. İşte gözün ağrıma nedeni…

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 08:39
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Göz neden ağrır?

Göz neden ağrır?
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Göz ağrısı türlerinin ilki oküler yapıdadır. Oküler göz ağrısı, gözün yüzey kısmında hissedilir. Bir diğer göz ağrısı ise orbital türdedir. Orbital göz ağrısının da gözün içinde ve derinlikli olarak hissedildiği bilinir. Gözün yüzeyinde hissedilen ağrının nedenleri genelde şöyledir:

Enfeksiyon

Kişinin gözünün yabancı bir cisimle temas etmesi

Travmalar

Bir kişinin gözünün iç kısmında oluşan orbital ağrının nedenleri ise çoğunlukla aşağıdaki gibidir:

İritis

Göz bozukluğu

Optik nörit

Glokom

Sinüzit

Migren

GÖZ AĞRISI BELİRTİLERİ NELERDİR NASIL GEÇER?

Kişide gelişen göz ağrısı, bu ağrıya neden olan faktöre bağlı olarak farklı belirtilerle kendini gösterebilir. Dolayısıyla göz ağrısı belirtileri genellikle ağrı hissiyle karakterize olsa da kişinin farklı semptomları taşıması da mümkündür. Oküler ve orbital göz ağrısının yaygın olarak gözlemlenen belirtileri ise aşağıdaki gibi belirtilebilir:

Gözün yüzeyinde oluşan oküler ağrının belirtileri: Yanma, kaşıntı, çizilme ve ağrı hissi

Gözün içinde hissedilen orbital ağrının belirtileri: Zonklama, şiddetli ve kronikleşen ağrı ile bıçak batma hissi

Yukarıda belirtilen semptomları yaşayan kişiler, göz ağrısının tedavisi için ilk olarak bir uzmana başvurmalıdır. Bu sayede göz doktoru kişiye çeşitli testler uygulayarak göz ağrısının nedenini saptayabilir. Daha sonra kişinin yaşadığı göz ağrısının nedenine bağlı olarak özel bir tedavi planı oluşturulur. Tedavi sürecinde ise göz damlası, tablet formundaki ağrı kesici ilaçlar, gözlük kullanımı veya cerrahi müdahale gibi yöntemlere başvurulabilir.

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