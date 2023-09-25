Göz nezlesi nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir?

İnsanların korkulu rüyası olan göz nezlesiyle ilgili detayları internet kullanıcıları arama motorlarında çokça aratılıyor. Peki, göz nezlesi nedir? Göz nezlesi belirtileri nelerdir? Göz nezlesi tedavi yöntemleri nelerdir? Detaylar haberimizde…

KAYNAK: Haber Merkezi
Göz nezlesi nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir?

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanlar gerek hasta olmadan önce gerekse sağlıklarını korumak için hastalıkları tanımayı tercih ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan göz nezlesiyle ilgili detayları internet kullanıcıları arama motorlarında aratmayı sürdürüyor.

Bu hastalıklardan birisi olan göz nezlesiyle ilgili detaylar…

GÖZ NEZLESİ NEDİR?

Gözün beyaz kısmı ve göz kapaklarının iç yüzeyini örten şeffaf yapıdaki zar konjonktiva olarak adlandırılmaktadır.

Konjonktivanın iltihaplanması ile konjonktivit yani halk arasındaki dili ile göz nezlesi rahatsızlığı meydana gelmektedir. Göz gribi de denilebilen bu rahatsızlığa bakteri, viral ya da alerji sebep olabilmektedir.

GÖZ NEZLESİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Gözün beyaz kısmında veya göz kapağında kızarıklık

-Kaşınma

-Yanma hissi

-Işığa karşı hassasiyet

-Bulanık görme

-Ağrı

-Aşırı sulanma

-Göz kapaklarının şişmesi

-Artan gözyaşı miktarı

-Kirpik üzerinde kabuklanma

-Uykudan sonra sarı akıntı

GÖZ NEZLESİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Adenoviral konjonktivit, çok hafif bulgularla seyreden hastalar dışında ortalama 2 hafta sürebiliyor.

Bununla birlikte, az da olsa aylara uzanan vaka öyküleri de mevcut. Adenoviral konjonktivit için kesinleşmiş bir tedavi şeması yok. Genellikle yakınmalara yönelik destek tedavi uygulanıyor. Erken dönemde sulandırılmış povidon iyotla gözün doktor tarafından yıkanması, bunun damla formunda hazırlanarak hastanın tedavisine eklenmesi ve antibiyotikli damla ile suni gözyaşı damlalarından çok iyi yanıt alınıyor; hastalık uzamadan kısa sürede atlatılıyor. Enflamatuar fazında olan adenoviral konjonktivitlerde ise gözün ön tabakasında oluşan lekeler görme kaybına neden olmuşsa; kortizon içeren damlalar ve siklosporin içerikli damla tedavisine gerek duyuluyor. Bu tedaviyle görme kaybı giderilerek hastanın tekrar görmesi sağlanabiliyor. Bazen bu lekeler görme kaybına yol açmıyor, yapılan göz kontrollerinde doktor tarafından saptanıyor; hasta tedavi veya takibe alınıyor. Bu nedenle özellikle uzamış vakaların birden çok kez kontrolü önem taşıyor.

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