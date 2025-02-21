Göz rengi değiştirme ameliyatlarının riskleri ve uzman görüşleri

Göz rengi değiştirme ameliyatlarına olan talep, son yıllarda estetik cerrahiye ilgi duyan bireyler arasında önemli ölçüde arttı. Birçok insan, estetik nedenlerle doğal göz rengini değiştirmek istemekte ve bu amaçla cerrahi prosedürlere başvurmakta.

American Academy of Ophthalmology'den Dr. Ivan Schwab, "Göz rengi değiştirme ameliyatları, estetik cerrahi dünyasında popüler bir trend haline geldi. Ancak bu operasyonların sonuçları kalıcıdır ve geri dönüşü yoktur" dedi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE GÖZ RENGİ DEĞİŞTİRME TEKNİKLERİ

Göz rengi değiştirme ameliyatlarında kullanılan iki ana teknik bulunmaktadır: iris implantları ve lazer tedavisi.

Journal of Cataract & Refractive Surgery'de yayımlanan bir çalışmada, her iki tekniğin de potansiyel riskleri ve komplikasyonları ele alındı. İris implantları, renkli silikon implantların göze yerleştirilmesi ile gerçekleştirilir ve kalıcı bir değişiklik sağlar. Lazer tedavisi ise melanin pigmentini azaltarak göz rengini açar.

Harvard Medical School'dan Dr. Francis Mah, "Lazer tedavisi, melanin pigmentini azaltarak göz rengini açar ancak bu tedavinin uzun vadeli etkileri henüz tam olarak bilinmemektedir" şeklinde açıklamada bulundu.

KOMPLİKASYONLAR VE GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN SONUÇLAR

Göz rengi değiştirme ameliyatlarının en önemli komplikasyonlarından biri, hastanın yeni göz rengini beğenmemesi durumunda geri dönüşün mümkün olmaması. Ayrıca, bu ameliyatlar enfeksiyon, korneal hasar, görme kaybı ve glokom gibi ciddi sağlık riskleri taşır.

Mayo Clinic'ten Dr. Sophie Bakri, "Göz rengi değiştirme ameliyatları, ciddi komplikasyon riskleri taşır. Bu nedenle, hastaların bu tür operasyonlara karar vermeden önce iyice düşünmeleri ve potansiyel riskleri göz önünde bulundurmaları önemlidir" dedi.

GÖZ RENGİ DEĞİŞTİRME AMELİYATLARININ PSİKOLOJİK ETKİLERİ

Bu ameliyatların estetik sonuçlarının yanı sıra, hastaların psikolojik durumları üzerinde de etkileri olabilir.

American Psychological Association (APA) 'dan Dr. Elizabeth W. Dunn, "Estetik ameliyatlar, bireylerin özgüvenini artırabilir ancak olumsuz sonuçlarla karşılaşıldığında psikolojik travmalara yol açabilir. Hastaların ameliyat öncesi ve sonrası psikolojik destek almaları önemli" şeklinde ifade etti.

UZMANLARDAN TAVSİYELER VE ÖNLEMLER

Uzmanlar, göz rengi değiştirme ameliyatları düşünen bireylerin mutlaka deneyimli bir göz cerrahına danışmalarını ve potansiyel riskleri iyi değerlendirmelerini öneriyor. Ayrıca, bu tür ameliyatların sadece estetik nedenlerle değil, tıbbi gereklilikler doğrultusunda yapılmasının önemine dikkat çekiyorlar.

Stanford University School of Medicine'den Dr. Julia Haller, "Göz rengi değiştirme ameliyatları ciddi bir cerrahi müdahale gerektirir. Bu nedenle, hastaların bu tür ameliyatlara karar vermeden önce detaylı bir değerlendirme yapmaları ve uzman görüşü almaları önemlidir" dedi.