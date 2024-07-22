Göz sağlığına hangi besin iyi gelir?

Göz sağlığına iyi gelen besinler, görüş alanızı daha doğru kılar ve göz ömrünü uzatır. İşte göz sağlığınıza iyi gelen besinler…

Havuç ve Havuçtan Zengin Besinler: İçerdikleri beta-karoten ile gözlerinizi UV ışınlarından korur ve gece görüşünüzü güçlendirir.

Ispanak ve Yeşil Yapraklı Sebzeler:Lutein ve zeaksantin açısından zengin olan bu besinler, yaşa bağlı makula dejenerasyonu riskini azaltabilir.

Yumurta: Yüksek miktarda lutein, zeaksantin ve çinko içerir. Bu besinler göz sağlığını korurken, retina hasarını önleyebilir.

Balık ve Omega-3 Yağ Asitleri: Somon, ton balığı gibi balık türleri, göz kuruluğu ve yaşa bağlı makula dejenerasyonu riskini azaltmaya yardımcı olan omega-3 yağ asitleri bakımından zengindir.

Yaban Mersini ve Diğer Renkli Meyveler: Antioksidanlar açısından zengin olan yaban mersini, çilek ve ahududu gibi meyveler, gözlerinizi serbest radikallerin zararlarından korur.

Kuru Yemişler: Özellikle fındık, badem ve ceviz gibi kuru yemişler, E vitamini ve omega-3 yağ asitleri bakımından zengin olup göz sağlığını destekler.

Göz doktoru Dr. Ayşe Yılmaz, "Doğru beslenme gözler için hayati önem taşır. Bu besinlerin düzenli olarak tüketilmesi, göz sağlığını korumak için etkili bir yöntemdir" diyor.

Göz sağlığınızı korumak ve göz hastalıklarından korunmak için uzmanlar, bu besinleri dengeli bir şekilde beslenme düzeninize eklemenizi öneriyor.