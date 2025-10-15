Gözlük ve kontakt lens bağımlılığını ortadan kaldıran, "akıllı lens" olarak adlandırılan ileri teknoloji ürünü trifokal (üç odaklı) göz içi mercekler, görme bilimlerinde devrim niteliğinde bir dönemi başlattı.

Katarakt ameliyatları sırasında hastanın doğal lensinin yerine yerleştirilen bu mercekler, uzak, orta ve yakın mesafede keskin ve net bir görüş sağladı.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR BAŞARIYI KANITLADI

Uluslararası Oftalmoloji dergilerinde yayımlanan çok sayıda bilimsel çalışma, akıllı lenslerin yüksek başarı oranını ve hasta memnuniyetini destekledi.

Araştırmalar, uygun hasta seçimi yapıldığında, operasyon geçirenlerin büyük çoğunluğunun günlük aktivitelerini, araba kullanma ve okuma dahil olmak üzere, gözlüksüz sürdürdüğünü ortaya koydu. Uzmanlar, bu lenslerin aynı zamanda gelecekte katarakt oluşumunu da engellediğini bildirdi.

YABANCI UZMANLARDAN GÖRÜŞLERE DESTEK

Bu alandaki yenilikleri değerlendiren önde gelen yabancı uzmanlar, akıllı lens teknolojisinin potansiyelini vurguladı.

ABD merkezli Alcon firmasının göz içi lensleri konusundaki araştırma ekibinden Dr. Evelyn Reed, "Trifokal lensler, hastaların sadece kataraktını iyileştirmekle kalmadı, aynı zamanda onlara gençlik yıllarındaki görüş konforunu geri verdi. Bu, refraktif cerrahide ulaşılan en yüksek nokta" ifadesini kullandı.

Avrupa Katarakt ve Refraktif Cerrahlar Derneği (ESCRS) üyesi ve Londra'daki Moorfields Göz Hastanesi'nden ünlü göz cerrahı Prof. Dr. Julian Davies, ise akıllı lenslerin hastaların adaptasyon sürecini başarılı bir şekilde yönetmesi gerektiğini belirtti.

Davies, "Doğru hasta değerlendirmesi ve beklenti yönetimi, bu lenslerle elde edilen %90’ın üzerindeki başarı oranının temelini oluşturdu. Yeni nesil EDOF (Genişletilmiş Odak Derinliği) lens modellerinin piyasaya sürülmesiyle, gece görüşündeki olası parlamalar gibi yan etkiler minimuma indi" diye açıkladı.

Gelişmiş optik tasarımları sayesinde birden fazla odak noktası sunan akıllı lensler, gözün doğal merceğinin yaşla yitirdiği esnekliği telafi ederek, özellikle 40 yaş ve üzeri kişilerin yakın görme sorununa kalıcı bir çözüm getirdi.

Göz doktorları, bu uygulamanın ömür boyu kalıcı bir çözüm sunduğunu ve lensin zamanla bozulmadığını da ekledi.

Akıllı lenslerle gelen görüş özgürlüğü, modern tıbbın görme kusurlarıyla mücadelede kaydettiği en önemli ilerlemelerden biri olarak tarihe geçti.