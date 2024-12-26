Göz sağlığını korumanın doğal yolu ortaya çıktı! Uzmanlar açıkladı! Bilim bakın ne diyor!

Göz yogası, göz kaslarını güçlendirmek ve rahatlatmak amacıyla yapılan bir dizi egzersiz olduğunun altı çizildi. Bu egzersizler, göz kaslarını çalıştırarak görme yeteneğini iyileştirmeyi ve göz yorgunluğunu azaltmayı hedeflediği bildirildi.

Göz yogası, gözleri odaklanma, sağa-sola hareket ettirme, yukarı-aşağıya bakma gibi basit hareketlerle rahatlatırken, aynı zamanda göz çevresindeki kasların da esnettiğinin altı çizildi.

UZMAN GÖRÜŞLERİ VE BİLİMSEL VERİLER

Göz sağlığı uzmanları, göz yogasının göz yorgunluğunu azaltmada oldukça etkili olduğunu belirtti.

Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İsmail Yılmaz, göz yogasının faydalarını şu şekilde açıkladı:

"Gözlerimiz, özellikle dijital ekranlarla uzun süre temas ettiğinde, odaklanma ve kasların sürekli çalışması nedeniyle yorulabilir. Göz yogası, bu kasları rahatlatmak, gözleri esnetmek ve odaklanmayı yeniden sağlamak açısından çok faydalıdır. Ayrıca, göz çevresindeki kasları güçlendirerek, göz kuruluğu ve batma gibi sorunların önüne geçilmesine yardımcı olabilir."

GÖZ YOGASININ FAYDALARI

Göz yogasının sağlık üzerindeki birçok faydası bilimsel araştırmalarla da desteklenmekte.

Dr. Ayşe Demirtaş, göz yogasının özellikle ekran başında uzun süre vakit geçiren kişiler için nasıl faydalı olduğuna değiniyor:

"Göz yogası, göz kaslarını güçlendirmenin yanı sıra gözlerin odaklanma yeteneğini artırarak, görme kalitesini iyileştirebilir. Ayrıca, göz çevresindeki sinirlerin ve kasların rahatlaması, baş ağrılarını ve gözdeki gerilimi azaltabilir."

Göz yogasının göz sağlığını iyileştirdiği ve göz yorgunluğunu giderdiği yapılan birçok bilimsel çalışmayla kanıtlandı.

2018'de yapılan bir araştırma, göz yogasının, bilgisayar ekranına uzun süre bakmanın neden olduğu göz yorgunluğunu yüzde 50 oranında azalttığını gösterdi. Ayrıca, göz çevresindeki kasların rahatlaması ile gözlerin genel sağlığının da iyileştiği gözlemlendi.

GÖZ YOGASI NASIL YAPILIR?

Göz yogası yapmak oldukça basittir ve her yaş grubundan insanın rahatlıkla uygulayabileceği bir yöntem.

İşte göz yogası için bazı temel egzersizler:

1. Yukarı-Aşağı Hareket Ettirme: Gözlerinizi yukarıya ve aşağıya doğru hareket ettirin. Bu hareket, göz kaslarınızı esnetir ve rahatlatır. Bu hareketi 5-10 kez tekrarlayın.

2. Sağa-Sola Hareket Ettirme: Gözlerinizi sağa ve sola doğru hareket ettirin. Bu, göz kaslarınızın her iki yönü de çalıştırmasına yardımcı olur. Bu egzersizi de 5-10 kez yapabilirsiniz.

3. Odaklanma Egzersizi: Gözlerinizi bir nesneye odaklayın ve 20 saniye boyunca bu nesneye bakın. Ardından gözlerinizi başka bir noktaya odaklayın. Bu egzersiz, göz kaslarınızı güçlendirir.

4. Gözleri Yuvarlama: Gözlerinizi yavaşça sağa, sola, yukarı ve aşağıya yuvarlayarak hareket ettirin. Bu hareket, göz çevresindeki kasları rahatlatır.

5. Gözleri Kapama ve Dinlenme: Gözlerinizi kapatın ve birkaç saniye boyunca rahatlamaya çalışın. Bu, göz kaslarınızın dinlenmesine ve rahatlamasına yardımcı olur.

GÖZ YOGASINA NASIL BAŞLANIR?

Göz yogasına başlamak oldukça basittir. Gözlerinizi dinlendirecek bir ortamda, rahat bir şekilde oturun ve yukarıda belirtilen egzersizleri uygulamaya başlayın. Gözlerinizi her 20 dakikada bir dinlendirmeyi unutmayın. Bu, özellikle uzun süre bilgisayar veya telefon ekranına bakan kişiler için oldukça faydalıdır.

GÖZ SAĞLIĞINIZI KORUMANIN DİĞER YOLLARI

Göz yogası, göz sağlığını iyileştiren etkili bir yöntem olsa da, göz sağlığını korumak için başka önlemler de almak önemli. Uzmanlar, şu önerilerde bulunuyor:

- Ekran Süresini Sınırlayın: Uzun süre bilgisayar veya telefon kullanmak gözlerde kuruluk ve yorgunluk oluşturabilir. Ekran başında geçirilen süreyi sınırlamak, göz sağlığını korumada önemli bir adımdır.

- Işığa Dikkat Edin: Bilgisayar veya telefon kullanırken ortamın ışığının yeterli olmasına dikkat edin. Gözleri aşırı ışık veya düşük ışık seviyelerinden korumak göz yorgunluğunu engeller.

- Düzenli Göz Kontrolleri: Göz sağlığını düzenli olarak kontrol ettirmek, erken yaşta göz problemlerinin önüne geçebilir.

- Dengeli Beslenme: Göz sağlığını destekleyen A vitamini, C vitamini ve omega-3 yağ asitleri açısından zengin bir beslenme düzeni, gözlerinizi sağlıklı tutar.

Göz yogası, günümüzde ekran kullanımının arttığı bir dünyada, göz sağlığını korumak için oldukça etkili ve doğal bir yöntem.

Göz kaslarını güçlendirmenin ve göz yorgunluğunu azaltmanın yanı sıra, göz yogası düzenli olarak yapıldığında görme kalitesini iyileştirebilir.

Bilimsel veriler ve uzman görüşleri, göz yogasının göz sağlığını korumadaki önemini vurgulamakta. Bu basit egzersizleri günlük rutininize dahil ederek, gözlerinizi rahatlatabilir ve uzun vadede sağlıklı bir görme yeteneğine sahip olabilirsiniz.