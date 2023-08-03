Göz seğirmesi ihmale gelmemeli

Göz seğirmesi, birçoğumuz için birinin andığı ya da para geleceği anlamına gelir. Fakat durum öyle değil. Peki, göz neden seğirir, ne yapmalı? İşte yanıtı…

Göz seğirmesi ihmale gelmemeli

Editör: Erkavim Yıldırım

Göz kaslarının istem dışı kasılmasına göz seğirmesi denir. İnsanın yaşadığı bu durumun birçok nedeni var. Bunların başında mevsim geçişleri, yorgunluk ve stres bulunur. Gerçek nedenleri ise şöyledir.

STRES
Stresli bir işiniz ya da stresli bir hayatınız varsa, o zaman vücudunuzun büyük bir bölümü gibi göz kaslarınızda stresten etkileniyor. Kendinizi olabildiğince sakinleştirmeli ve stresten uzak durmalısınız.

KAFEİN VE ALKOL
Kafein ve alkol sinir sistemini etkilediği için, aşırı kahve ve alkol tüketen insanlarda göz seğirmesine daha sık rastlanıyor. Böyle bir durumda kafeini azaltmanız, alkolü ise bırakmanız gerekiyor.

VİTAMİN EKSİKLİĞİ
Göz seğirmesine neden olan en önemli nedenlerden bir tanesi, magnezyum eksikliği. Aynı zamanda D vitamin eksikliği ve B12 vitamin eksikliği de göz seğirmesinde son derece etkili rol oynuyor.

GÖZ KURULUĞU:
Göz kuruluğu beraberinde göz seğirmesini de getiriyor. Uzun süre bilgisayara bakmak, uzun süre kitap okumak, lens takmak gibi nedenler göz kuruluğu ve göz seğirmesinin nedenleri arasında yer alıyor.

GÖZ KURULUĞUNU NEDEN OLUR?

GÖZ ALERJİSİ
Göz alerjiniz varsa dikkat etmediğiniz takdirde göz seğirmesi ile karşılaşabilirsiniz. Eğer gözünüz seğiriyorsa ve doktora gidip gitmemekte kararsızsanız, aşağıdaki liste size yardımcı olabilir.

Gözünüzde seğirme dışında kızarıklık, şişlik veya akıntı da varsa
Üst göz kapağınızda sarkma oluştuysa, hemen bir göz doktoruna başvurmalısınız.
Bir hafta geçmesine rağmen göz seğirmesi geçmediyse,
Göz seğirmesi yüzünden göz kapağınız tamamen kapandıysa,
Gözünüz dışında yüzünüzde başka bölgelerde de seğirme varsa,

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