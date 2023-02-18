Göz kapağı seğirmesi hemen herkesin yaşayabileceği bir durumdur ve tek başına bir hastalık olarak kabul edilmemektedir. Peki, göz seğirmesi neden olur? Göz seğirmesi tedavisi var mı?

GÖZ SEĞİRMESİ NEDEN OLUR?

Göz seğirmesi, göz kapağında gelişen ani ve kısa süreli spazmlar nedeniyle ortaya çıkar. Bu spazmlar çok şiddetli ve uzun süreli değilse görmeyi etkilemez. Sıklıkla belirli bir zaman aralığında görülüp, kendiliğinden geçer. Kısa süreli ve hafif şiddetli seğirmeler, kişinin yaşam tarzı ve çevresel faktörlerle ilişkilidir.

Yorgunluk ve uyku düzeni bozukluğu en sık rastlanan göz seğirmesi nedenleri arasında yer almaktadır. Ayrıca belirli dönemlerde yaşanan stres ve beslenme düzeni bozuklukları da gözlerde seğirmeye neden olabilir. Belirli vitamin eksiklikleri ile aşırı kafein ve alkol tüketimi de seğirmeleri tetikleyebilir.

Sol veya sağ göz seğirmesi nedenleri sıklıkla aşağıdaki gibidir:

Stres: Stres psikolojik bir sorun olmakla birlikte, yorgunluk, uykusuzluk ve alkol tüketimi gibi farklı sorunların tetikleyicisi olması nedeniyle seğirmelerin başlıca sebepleri arasında yer almaktadır.

Yorgunluk: Uyku düzenindeki bozukluklar ve fiziksel belli sebeplere bağlı nedenlerle ortaya çıkan yorgunluk göz seğirmesini tetikler.

Uyku düzenindeki bozukluklar: Uyku düzeni bozuklukları ve belirli dönemlerde yeterli düzeyde uyuyup dinlenmemiş kişilerde göz çevresindeki kasların da dinlenmemiş olması sebebiyle göz seğirmesi ortaya çıkabilir. Bu kişilerin yeterli ve kaliteli uyku için belirli bir ortamı ve uyku düzenini sağlamaları gerekir.

Aşırı kafein ve alkol tüketimi: Sıklıkla ve aşırı seviyelerde alkol ve kafein tüketiminin göz seğirmesine neden olduğu birçok uzman tarafından belirtilmektedir. Seğirmelerde artış olduğu durumlarda alkol ve kafein tüketimini minimum düzeye indirmekte fayda vardır. Özellikle kafein ve alkol dehidrasyona yol açacağından vücuttaki su miktarının azalmasına sebep olacaklardır. Bu tip durumlarda göz kuruluğu ve seğirmeler tetiklenmektedir.

Göz Tahrişi: Kornea bölgesini ve göz kapaklarının içini etkileyen tahrişler seğirmelere neden olabilmektedir.

Göz yorgunluğu: Televizyon ve bilgisayar başında uzun süre geçirmek, yetersiz ışık koşullarında okuma yapmak gözlerin yorulmasına neden olmaktadır. Göz yorgunluğuna bağlı seğirme şikayetine sık rastlanmaktadır. Gün içinde bilgisayar karşısında yoğun olarak çalışan kişiler bu durumu engellemek için 20 dakikada bir gözlerini dinlendirmek için küçük molalar vermelidir.

B12 eksikliği: B12 vitamininde yaşanacak eksiklikler kemik ve kasları etkileyebilmektedir. Bu da göz kapağında çeşitli kasılmalara neden olabilmektedir.

D vitamini eksikliği: D vitamini kalsiyum emilimine yardımcı olmaktadır. Kalsiyum emilimi ise kasların rahatlamasında önemlidir. D vitamini eksikliğinde kalsiyum emiliminde problemler yaşanacağı için seğirme problemi ortaya çıkabilir.

Magnezyum dengesizliği: Bu durumun nedeni vücuttaki su kaybı ile doğrudan ilişkilidir ve kas spazmlarına neden olabilir.

Tütün ve tütün mamülleri kullanımı: Sigara kullanımı göz merceği ve retinayı etkileyerek seğirme sorununu tetikleyebilir.

Blefarit: Göz kapağını yağ bezelerinin tıkaması ve bu bölgede bakterilerin çoğalması sonucu göz kapağında iltihaplanmalar oluşabilir. Ortaya çıkan bu enfeksiyonlar sonucunda ise bu bölgede seğirmeler meydana gelebilmektedir.

Göz kuruluğu: Temel sebebi konjonktiva tabakasındaki nem eksikliğidir. Bu nem eksikliğinin nedeni ise gözyaşındaki aşırı buharlaşma veya yetersiz gözyaşı üretimidir. Bunun sonucunda ise gözün konjonktiva tabakasında kuruluğa bağlı olarak tahriş meydana gelebilir. Ortaya çıkan bu durum seğirmeleri tetikleyebilmektedir.

Göz kuruluğunu, kafein ve alkol tüketimi ile kontakt lens ve bazı ilaçların kullanımı da tetikleyebilmektedir.

Göz Alerjisi: Gözlerde sulanma, kaşınma ve kızarıklık durumu alerji belirtilerinden bazılarıdır. Alerjiye sebep olan bazı unsurlar ise polen, toz ve bazı antijenlerle temas edilmesidir. Özellikle gözlerin ovuşturulması, histamin üretimine neden olur ve bu da seğirmeyi tetikleyen unsurlardan biridir.

Parlak ışıklara bakmak: Parlak ışıkların yoğun olduğu ortamda fazla süreyle bulunmak ve uzun süreli olarak yoğun ışık kaynaklarına bakmak, göz seğirmesine sebep olabilmektedir.

Hava kirliliği, rüzgar ve güneş ışığı gibi çevresel faktörler: Hava kirliliği, rüzgar ve yoğun güneş ışığı göz kuruluğu ve çeşitli alerjilere sebep olabilmektedir. Bu da seğirmeleri tetikleyebilmektedir.

Bazı ilaçların yan etkileri: Düzenli olarak kullanılan çeşitli ilaçlar yan etki olarak seğirmelere yol açabilir.

Sağlıksız beslenme: Sağlıksız beslenme alışkanlığına ve belirli dönemlerde düzensiz beslenmeye bağlı olarak gözde seğirmeler oluşabilmektedir.

Görme kusurları: Kişide daha önce fark edilmemiş kırma kusurları, seğirmeye yol açabilmektedir.

GÖZ SEĞİRMESİ TEDAVİSİ VAR MI?

Göz seğirmesi, kişiye rahatsızlık verse de ağrı veya görmede problemlere neden olmaz. Seğirmeler sıklıkla birkaç gün veya birkaç hafta içerisinde kendiliğinden geçer. Ancak bir aydan fazla süren seğirmelerin ardından çeşitli nörolojik ve sinir sistemine bağlı nedenlerden kaynaklı olabilmektedir. Bu tip göz seğirmelerinin ardındaki nedenlerin araştırılması ve tedaviye vakit kaybetmeden başlanılması için bir sağlık kuruluşuna başvurmakta fayda vardır.

Kısa süreli göz kapağı spazmlarının ardında genellikle beslenme bozuklukları, uyku düzeninde yaşanan bozukluklar, göz yorgunluğu ve stres gibi nedenler görülmektedir. “Göz seğirmesi nasıl geçer” sorusunun yanıtı bir çok kişi tarafından merak edilmektedir.

Göz seğirmesinin geçmesine yönelik kişinin atabileceği adımlar aşağıdaki gibidir:

-Uyku düzenin sağlanması ve günde ortalama 7-8 saat uyumak tüm vücut kaslarıyla birlikte göz kaslarının da dinlenmesine yardımcı olur.

-Düzenli ve dengeli beslenme alışkanlığı vücutta eksik olan vitaminlerin temin edilmesini sağlar.

-Stresten uzak durmak diğer pek çok sağlık probleminin yaşanmamasını da sağlamaktadır.

-Düzenli egzersiz yapmak

-Alkol ve sigara gibi körü alışkanlıklardan kurtulmak.

-Kafein tüketimini azaltmak

-Göz kuruluğu problemi varsa suni gözyaşı damlası veya yaşanılan ortama yönelik belirli değişiklikler yapmak

-Gün ışığının yoğun ve sert olduğu mevsimlerde güneş gözlüğü kullanmak

-Bilgisayar ve televizyon karşısında gözleri sık aralıklarla dinlendirmek

-Göz seğirmesi alerjik bir durumdan dolayı başlamışsa alerjen maddelerden uzak durmak

-Seğirmeler bazı ilaçların yan etkilerinden kaynaklanıyorsa ilgili hekim bu ilaçların değiştirilmesini uygun görebilir

Yaşam tarzı ve belirli çevresel faktörlere bağlı göz seğirmeleri dışında uzun süren seğirmeler farklı sebeplerden kaynaklanabilmektedir. İlgili doktorun uygun görmesi durumunda çeşitli tetkikler ve MR gibi radyolojik görüntüleme teknikleriyle yapılan ölçümler sonucunda kişideki seğirmesinin herhangi bir sinirsel veya nörolojik sebepten kaynaklanıp kaynaklanmadığı belirlenebilmektedir.

İyi huylu blefarospazm kaynaklı seğirmelerde reçete edilen bazı ilaçlar göz kapağındaki kasılmaları azaltabilmektedir. Ayrıca doktor uygun görmesi durumunda hastaya Miyoktomi ameliyatı önerebilmektedir. Bu operasyon sayesinde hemifasiyal spazma sebep olan bazı unsurlarda hafifletilebilmektedir.

Göz seğirmesi nörolojik bir problemden kaynaklanıyorsa bu problemin giderilmesine yönelik daha ileri tedavi yöntemleri seğirmeleri azaltabilir veya tamamen ortadan kaldırabilir.