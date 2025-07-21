Göz seğirmesini hafife almayın! Uzmanı uyardı



Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Orhan Selçuk Güneş, göz seğirmeleri hakkında bilgi verdi. Göz kapağı seğirmesinin bazen haftalarca sürebildiğine dikkat çeken Opr. Dr. Orhan Selçuk Güneş, günlerce hatta haftalarca sürebilen göz kapağı kasılmalarının, yorgunluk, stres ve yoğun kafein tüketimi gibi etkenlerle ilişkili olabileceğini belirtti. Özellikle çay, kahve ve kola tüketiminin arttığı yoğun dönemlerde seğirmelerin daha sık görüldüğünü ifade eden Güneş, ekran kullanımının da bu tabloyu etkileyen faktörler arasında yer aldığını ifade etti.

BU BELİRTİLER VARSA DOKTORA BAŞVURUN



Göz seğirmesinin muhtemel nedenlerinden de bahseden Opr. Dr. Orhan Selçuk Güneş, göz seğirmesinin genellikle kısa süreli olduğunu ve kendiliğinden geçtiğini vurgularken, bazı durumlarda altında farklı sebeplerin yatabileceğine dikkat çekiyor. Bu nedenleri yoğun stres ve kaygı durumu, yeterince uyumamak, kafein ve enerji içeceği fazlalığı, uzun süre ekran karşısında kalmak ve magnezyum eksikliği olarak belirten Opr. Dr. Güneş, bu rahatsız edici durumun önüne geçmek için yaşam tarzında basit düzenlemelerin yeterli olabileceğine dikkat çekti. Seğirmeyi önlemek için öneride bulunan Güneş, uyku düzenine dikkat edilmesi, ekran başında geçirilen sürenin azaltılması, kafein tüketiminin sınırlandırılması, günlük su alımının artırılması ve magnezyum açısından zengin gıdaların (ıspanak, badem, avokado gibi) tüketilmesi gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Seğirmenin haftalarca sürmesi, yüzün diğer bölgelerinde kasılmaların görülmesi ya da görmede bozulma gibi durumların ciddi bir nörolojik sorunun habercisi de olabilir. Bu tür belirtiler yaşayan bireylerin mutlaka bir göz doktoruna başvurması gerekmektedir. Gözlerimiz dünyaya açılan penceremizdir. Her bireyin periyodik olarak göz muayenesinden geçmesi, muhtemel sorunların erken tespiti açısından büyük önem taşır."