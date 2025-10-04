Göz seğirmesinin bilimsel yüzü! Uzmanlar anlattı

Göz kapağı kaslarının istemsiz ve tekrarlayıcı şekilde kasılmasıyla kendini gösteren göz seğirmesi, bilim dünyasının ve uzmanların gündeminde yer aldı.

Popüler inanışların aksine, bilimsel araştırmalar bu durumun çoğunlukla zararsız ve geçici bir kas spazmı olduğunu gösterdi. Ancak alanında uzman nörologlar, seğirmenin bazı ciddi nörolojik bozuklukların erken belirtisi olabileceği konusunda uyardı.

GÖZ SEĞİRMESİ NEDİR VE EN YAYGIN NEDENLERİ NELERDİR?

Göz seğirmesinin en yaygın biçimi, bilimsel olarak miyokimi olarak adlandırıldı. Amerikalı oftalmologlar ve nörologlar, bu durumun genellikle iyi huylu ve geçici olduğunu defalarca dile getirdi.

Uzmanlar, göz seğirmesinin temel tetikleyicilerini şöyle sıraladı:

Stres ve Anksiyete: Yoğun duygusal gerilim altında vücudun verdiği bir tepki olarak göz kaslarının aşırı uyarılması sonucu seğirmeler oluştuğu belirtildi.

Yorgunluk ve Uykusuzluk: Yetersiz uyku ve aşırı çalışma sonucu vücudun ve göz kaslarının dinlenememesi seğirmeleri tetikledi.

Aşırı Kafein ve Alkol Tüketimi: Bu maddelerin sinir sistemini uyarıcı etkisi, kasların istemsiz hareket etme olasılığını artırdı.

Göz Kuruluğu ve Yorgunluğu: Uzun süre ekran başında kalma, lens kullanımı veya parlak ışığa maruz kalma gibi durumlar göz seğirmesine yol açabildi.

VİTAMİN VE MİNERAL ETKİSİ GÖZLEMLENDİ

Araştırmacılar, magnezyum, B12 ve D vitamini eksikliğinin de kas ve sinir fonksiyonlarını etkileyerek göz kapağı seğirmesi gibi semptomlara neden olabileceğini ifade etti. Özellikle kas kasılmalarında önemli bir rol oynayan magnezyumun eksikliğinde, seğirmelerin daha sık görülebildiği gözlemlendi.

NE ZAMAN CİDDİ BİR DURUMA İŞARET ETTİ?

Göz seğirmesi vakalarının büyük çoğunluğu dinlenme, stres yönetimi ve kafein azaltılmasıyla birkaç gün veya hafta içinde kendiliğinden geçerken, uzmanlar nadir görülen ve daha şiddetli üç farklı kasılma durumuna dikkat çekti.

Amerikan Nöroloji Akademisi'ne bağlı uzmanlar, seğirmenin kronikleşmesi, tüm göz kapağını etkilemesi veya yüzün diğer bölgelerine yayılması durumunda altta yatan ciddi nörolojik bozuklukların araştırılması gerektiğini vurguladı:

Blefarospazm: Göz kapaklarını tamamen kapatacak kadar güçlü ve tekrarlayıcı kasılmalar olarak tanımlandı. Nörologlar, bu durumun nedeninin tam olarak bilinmemekle birlikte, bazal ganglionlardaki dopamin eksikliği ile ilişkilendirilebileceğini aktardı.

Hemifasiyal Spazm: Yüz sinirinin bir kan damarı tarafından sıkışması sonucu yüzün tek bir yarımında (gözden başlayıp ağız kenarına inen) istemsiz kasılmaların meydana geldiği belirtildi.

Nörolojik Hastalıkların Belirtisi: Nadir olmakla birlikte, göz seğirmesi, Multipl Skleroz (MS), Parkinson hastalığı, Distoni (kasılma bozukluğu) veya Tourette Sendromu gibi beyni ve sinirleri etkileyen ciddi hastalıkların erken veya eşlik eden bir belirtisi olabileceği bildirildi.

New York City Nöroloji Enstitüsü'nden Dr. Eleanor Vance, seğirmelerin uzun sürmesi (birkaç haftadan fazla), göz kapağında düşme (pitoz) veya kızarıklık, şişlik gibi belirtilerin eşlik etmesi durumunda derhal bir göz doktoruna veya nöroloğa başvurulması gerektiğini ifade etti.

GÖZ SEĞİRMESİ NASIL GEÇER VE TEDAVİSİ NASILDIR?

Yabancı uzmanlar, basit göz seğirmesi vakalarında yaşam tarzı değişikliklerinin en etkili çözüm olduğunu belirtti:

Yeterli Uyku: Günde 7-9 saat kaliteli uyku sağlanması önerildi.

Stres Yönetimi: Meditasyon, egzersiz ve derin nefes alma tekniklerinin strese bağlı seğirmeleri azaltabileceği kaydedildi.

Tetikleyicileri Azaltma: Kafein, alkol ve tütün tüketiminin kısıtlanması tavsiye edildi.

Göz Nemini Koruma: Özellikle kuru göz şikayeti olanların suni gözyaşı damlaları kullanabileceği bildirildi.

Kronikleşen ve şiddetli seğirme türleri olan Blefarospazm ve Hemifasiyal Spazm vakalarında ise cerrahi olmayan tedavi yöntemleri devreye girdi.

Johns Hopkins Tıp Okulu'ndan Dr. Stephen L. Newman, bu tür durumlar için en yaygın ve etkili tedavinin Botulinum Toksini (Botoks) enjeksiyonları olduğunu dile getirdi.

Uygulanan toksinin, spazmı oluşturan kasları geçici olarak gevşettiği ve etkisinin genellikle birkaç ay sürdüğü ifade edildi.