Göz seğirmesinin tedavisi var mı?

Halk arasında çeşitli olumlu ya da olumsuz anlamlar yüklenmiş olsa bile, aslında göz kasları ile alakalı bir sağlık sorunudur. İşte göz seğirmesinin nedenleri ve tedavisinin olup olmadığının yanıtı…

Göz seğirmesinin tedavisi var mı?

Tıbbi adı miyokimi olan göz seğirmesi, göz kapağı kaslarının, genellikle orbicularis oculi adı verilen kasların, istemsiz tekrarlayan spazmları yani kasılmaları durumudur.

GÖZ SEĞİRMESİNİN NEDENLERİ

Uykusuzluk, yorgunluk, alkol, tütün veya kafein kullanımı, alerjik tepkime, göz çevresinde enfeksiyonlar, Güneş, rüzgar veya toz gibi çevresel faktörler, kornea çizikleri, fiziksel efor, göz kapağının zorlanması, çarpma, Göz tahrişi ve göz kuruluğu, sürekli ve ara vermeden filtresiz bilgisayar ekranı kullanımı, kullanılan ilaçların yan etkileri ve stres.

YÜZ FELCİNİN BİR BELİRTİSİ Mİ?

Göz seğirmesinin daha ciddi sebeplerden kaynaklandığı vakaların tamamında başka semptomlar da aynı zamanda görülür. Göz kapağı seğirmelerine neden olabilecek beyin ve sinir sistemi bozuklukları arasında aşağıda verilen listedekiler sayılabilir: Yüz felci, yani diğer adıyla hemifasiyal paralizi, bireyin yüzünün bir tarafının aşağı doğru sarkmasına neden olan bir durumdur. Çoğunlukla bir damarın yüzün bir tarafındaki sinire baskı uygulamasından kaynaklanır.
Distoni, beyin tarafından kaslara iletilen sinyalin yanlış gönderilmesi sonucunda, vücutta belirli bir bölgede ya da genele yayılmış şekilde oluşan istemsiz kas spazmları gelişmesi durumudur.

Servikal distoni boyun ve omuz kaslarında rastgele spazm görülmesine ve başın rahatsız edici pozisyonlara bükülmesine neden olan bir distoni türüdür. Spazmodik tortikollis ve boyunda kasılma halinde görülebilir. Multipl skleroz, yani kısaca MS, merkezi sinir sisteminden kaynaklanan, bilişsel ve hareket problemlerinin yanı sıra yorgunluğa neden olan bir hastalık türüdür. Parkinson hastalığı, uzuvlarda istemsiz titremeye, kaslarda sürekli sertliğe, kasılmaya, denge sorunlarına ve konuşma zorluğuna neden olabilir. Tourette sendromu istemsiz hareket ve konuşmalar ile karakterize edilen bir durumdur.

NASIL GEÇER?

Göz seğirmesi birçok vakada bir kaç gün veya hafta içerisinde kendiliğinden geçer. Ancak bir iki hafta gibi bir süreden daha uzun süre devam ederse olası nedenlerin belirlenmesi ve ortadan kaldırılması göz seğirmesinin düzelmesi için yeterli olabilir. Göz seğirmesinin hangi zamanlarda ve hangi hareketlerden sonra ortaya çıktığının not edilmesi, bu nedenlerin belirlenmesinde yardımcı rol oynayacaktır.

Göz seğirmesinin nedenleri arasında olan stres, yorgunluk ve kafein tüketiminin azaltılması, alınacak ilk önlemler arasındadır. Buna göre daha az kahve içmek, uykuya yeterli zaman ayırmak, reçetesiz satılan suni gözyaşı damlaları ile göz kuruluğunu gidermek ve spazmlar başladığında gözlere sıcak bir kompres uygulamak göz seğirmesinin azalmasına ve ortadan kalkmasına yardımcı olacaktır.

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