Göz sulanmasının sebepleri neler?

Alerjiler: Polen, toz ve hayvan tüyü gibi alerjenler, gözlerde sulanma ve kaşıntıya yol açabilir. Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Elif Akman, "Alerjik reaksiyonlar, gözlerin aşırı sulanmasına neden olur. Bu durumda antihistaminik ilaçlar önerilebilir" dedi.

Göz Kuruğu: Parlak yüzeylerin yeterince nemlenmemesi durumunda gözler sulanabilir. Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Yılmaz, "Kuru göz sendromu, gözlerin tahriş olmasına ve sulanmasına yol açar" şeklinde bilgi verdi.

Enfeksiyonlar: Göz enfeksiyonları, konjonktivit gibi durumlar da sulanmaya neden olabilir. Dr. Yılmaz, "Enfeksiyonlar, gözde iltihaplanmaya yol açarak aşırı sulanma ile sonuçlanabilir" dedi.

Göz Yaralanmaları: Gözde meydana gelen yaralanmalar veya yabancı cisimlerin girmesi, kornea tahrişine ve sulanmaya yol açar. Dr. Akman, "Yaralanmalarda derhal bir uzmana başvurmak önemlidir" uyarısında bulundu.

Gözlük veya Lens Kullanımı: Uygun olmayan gözlük veya kontakt lens kullanımı, gözlerde rahatsızlık yaratabilir. Dr. Yılmaz, "Gözlüklerin ve lenslerin doğru numarada olması, sulanmayı önleyebilir" dedi.

Uzmanlar, göz sulanmasının altında yatan sebebin doğru bir şekilde belirlenmesinin, uygun tedavi için önemli olduğunu vurguladı.