Göz tansiyonuyla savaş yöntemi

Göz tansiyonu, tıbbi adıyla glokom, dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen ve görme kaybına yol açabilen ciddi bir göz hastalığı olarak öne çıktı.

Genellikle belirti vermeden sinsi bir şekilde ilerleyen bu hastalık, erken teşhis edilmediğinde kalıcı körlüğe neden olabiliyor.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, glokomun kontrol altına alınmasında erken teşhisin kritik rol oynadığını gösterdi. Özellikle 40 yaş üstü bireylerin ve ailesinde glokom öyküsü olanların düzenli göz muayenesi yaptırması, bu sinsi tehlikenin önüne geçmek için hayati önem taşıyor.

SİNSİ BİR DÜŞMAN: GLOKOMUN MEKANİZMASI VE RİSKLERİ

Glokom, göz içinde üretilen aköz hümör adlı sıvının drenaj kanallarında tıkanması sonucu göz içi basıncının artmasıyla ortaya çıktı. Bu basınç, optik sinire zarar vererek görme kaybına yol açtı.

Harvard Tıp Fakültesi’nden oftalmoloji uzmanı Prof. Dr. Louis R. Pasquale, glokomu “görmenin sinsi hırsızı” olarak tanımlıyor ve çevresel görme kaybının, merkezi görüş etkilenene kadar fark edilmediğini belirtti.

Johns Hopkins Üniversitesi’nden Dr. Harry A. Quigley ise kapalı açılı glokomun Asya kökenli bireylerde ve kadınlarda daha sık görüldüğünü, bu türün ani ve şiddetli belirtilerle kendini gösterdiğini ifade etti.

Şiddetli göz ağrısı, baş ağrısı, bulanık görme, ışıkların etrafında renkli halkalar görme, mide bulantısı ve kusma gibi semptomlar, acil tıbbi müdahale gerektiriyor.Açık açılı glokom, en yaygın tür olup genellikle belirti vermeden ilerledi.

Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre, glokom küresel çapta görme kaybının ikinci önde gelen nedeni ve 60 yaş üstü bireylerde körlüğün başlıca sebeplerinden biri.

Türkiye’de ise yaklaşık 1.5 milyon kişinin bu hastalıkla karşı karşıya olduğu tahmin edildi.

ERKEN TEŞHİSİN GÜCÜ: GÖRME KAYBINI ÖNLEMEK MÜMKÜN

Glokomun en tehlikeli yönü, hastaların genellikle görme kaybını ancak ileri aşamalarda fark etmesi.

Göz Hastalıkları Uzmanları, hastaların çoğunun görme alanında daralma ya da bulanık görme şikayetiyle başvurduğunu, ancak bu belirtilerin optik sinirde geri dönüşü olmayan hasarların göstergesi olduğunu vurguladı.

Erken teşhis, hastalığın ilerlemesini durdurmak ve mevcut görme yetisini korumak için kritik.

Düzenli göz muayeneleri, tonometri cihazıyla göz içi basıncının ölçülmesi, görme alanı testi ve optik sinir tomografisi (OCT) gibi yöntemlerle glokomun erken dönemde tespit edilmesi mümkün.

Uzmanlar, OCT cihazının sinir hasarını en erken gösteren yöntem olduğunu ve rutin muayenelerin hayati önem taşıdığını belirtti.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE UZMAN ÖNERİLERİ

Miami Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, glokom ilaçlarının yan etki olarak kirpik uzamasına yol açabileceğini ortaya koydu; bu, tedavi süreçlerinde beklenmedik bir estetik fayda olarak dikkat çekti. Ayrıca, düzenli egzersizin göz tansiyonunu düşürmede etkili olduğu, ancak pigmenter glokom gibi özel türlerde ağır egzersizlerden kaçınılması gerektiği belirtildi.

Sağlıklı beslenme, sigara kullanımından uzak durma ve stres yönetimi de glokom riskini azaltmada önemli rol oynadı.

RİSK GRUPLARI VE ÖNLEME YÖNTEMLERİ

Glokom riski, 40 yaş üstü bireylerde, ailesinde glokom öyküsü olanlarda, yüksek miyop veya hipermetropi hastalarında, şeker hastalığı, hipertansiyon veya hipotansiyonu olanlarda ve kortizon kullananlarda daha yüksek. Ayrıca, sigara kullanımının göz tansiyonunu yükselterek glokom riskini artırdığı biliniyor.

Uzmanlar, 45 yaş üstü bireylerin yılda bir, risk grubundakilerin ise daha sık göz muayenesi yaptırmasını önerdi.

Bebeklerde görülen doğumsal glokomda ise ışığa hassasiyet, gözde sulanma ve iri göz gibi belirtiler, ailelerin hemen bir göz doktoruna başvurmasını gerektiriyor.