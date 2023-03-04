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Göz ülserinden 20 saniyede kurtuldu

Ordu'da, 10 yıldır uzağı görememe şikâyeti nedeniyle lens kullanan 40 yaşındaki Şakir Karaosmanoğlu, lazerle göz çizdirme işlemi ile saniyeler içinde lenslerinden kurtulduğu bildirildi.

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 13:43
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Göz ülserinden 20 saniyede kurtuldu

Göz ülserinden 20 saniyede kurtuldu
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İHA’nın haberine göre; Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Nükhet Zaim’in gerçekleştirdiği lazer yöntemi sadece saniyeler sürdü. Uzun süreli lens kullanmaktan sürekli göz ülseri ile konjonktivit olduğunu söyleyen ve gözlük kullanmayı istemeyen Ordulu Şakir Karaosmanoğlu, lazer yöntemi sayesinde artık lens ve gözlük kullanmadan kesintisiz ve net görebileceği bildirildi.

Göz hastalıkları tedavisiyle ilgili yıllardır il dışına giden hastalar için Ordu’da halk arasında göz çizdirme olarak da bilinen dünyadaki en yaygın yöntemlerden biri olan lazer yöntemi ile hizmet vermeye başladıklarını belirten Opr. Dr. Nükhet Zaim, lazer yöntemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

“ARTIK LENS KULLANMAYACAĞIM İÇİN MUTLUYUM”

10 yıldır görme problemi yaşayan Şakir Karaosmanoğlu, artık lens veya gözlük kullanmayacağını öğrenince mutluluğunu şöyle paylaştı:

“Yaklaşık 10 yıldır uzağı görme problemi yaşıyorum. Gözlük kullanmayı hem kendime yakıştırmıyor hem de sevmiyorum. Bu yüzden sürekli lens kullanmam gerekiyordu. Lens kullandığım için sürekli göz ülseri ile konjonktivit oluyordum. Ordu’ya lazer tedavisinin geleceğini öğrenince hemen benim gözlerim için uygun olup olmadığını öğrenmek için Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Nükhet Zaim’e başvurdum. Gözlerim için bu yöntemin uygun olduğunu söyledi. Ardından lazer işlemi için planlamasını yaparak işlemi gerçekleştirdi.”

İŞLEM 20 SANİYE SÜRDÜ

Hastalarının senelerdir miyop şikâyeti yaşadığını ve gözlük kullanmak istemediğini dile getiren Opr. Dr. Zaim, “Lens takıp çıkarmak yüzünden hastamızın gözlerinde sık sık problemler oluşuyordu. Lazer yöntemini hastanemizde faaliyete geçirdikten sonra Şakir Bey gibi göz problemi olan çok sayıda hastamızın yüzünü güldürdük. Uygulamayı yaklaşık 20 saniye gibi çok kısa bir zaman diliminde başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. İki gözünü de aynı anda tedavi ederek hastamızı aynı gün taburcu ettik” ifadelerini kullandı.

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