Göz yorgunluğu nedir? Göz yorgunluğu neden olur?

Tıp dilinde “astenopi” olarak geçen göz yorgunluğu rahatsızlığı telefon ve bilgisayar başında çok vakit geçiren kişilerde sık rastlanmaktadır. Göz yorgunluğu çeşitli belirtilerle kendini göstermektedir. Peki, göz yorgunluğu nedir? Göz yorgunluğu neden olur?

Göz yorgunluğu nedir? Göz yorgunluğu neden olur?

Göz yorgunluğu pek çok nedene bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Göz yorgunluğu bütün yaş gruplarında görülebilir. Peki, göz yorgunluğu nedir? Göz yorgunluğu neden olur?

GÖZ YORGUNLUĞU NEDİR?

Tıp dilinde “astenopi” olarak adlandırılan göz yorgunluğu, göz sinirlerinin ve küçük kasların çok fazla çalışmasına bağlı olarak gözlerin yorulmasıdır.

Dijital göz yorgunluğu çağımızın en sık karşılaşılan rahatsızlıklarından biridir. Özellikle çocuklar ve yetişkinlerin doğrudan ve uzun süreli dijital cihaz kullanması göz yorgunluğuna yol açmaktadır.

Çocukluk yaşlarda telefon, bilgisayar gibi elektronik aletlerin ekranlarına maruz kalmak ileriki yaşlarda miyopi rahatsızlığına da sebep olduğu yapılan araştırmalarda kanıtlanmıştır.

Genellikle göz yorgunluğu tıbbi olarak tedavi edilen bir rahatsızlık değildir. Ancak bazı vakalarda göz yorgunluğu belirtileri göz nezlesinin sebebi de olabilmektedir. Gözleri dinlendirmek gibi alınan önlemler sonucunda devam eden rahatsızlıklar için Göz Hastalıkları doktoruna muayene olmak gerekmektedir.

GÖZ YORGUNLUĞU NEDEN OLUR?

Beslenme eksikliğine, uykusuzluğa, çevre kirliliğine ve kas gerilimine karşı oldukça hassas olan gözler ile ara vermeden okuma, uzun süre araba sürme, dijital ekranlarda fazla vakit geçirme ve bazı aydınlatmalara yine uzun süre maruz kalma göz yorgunluğuna sebep olmaktadır.

GÖZ YORGUNLUĞU BELİRTİLERİ NELER?

- Gözlerde yanma hissi

- Gözlerde kızarıklık ve kuruluk

- Göz çevresi ve alında ağırlık hissi

- Bulanık ve çift görme

- Göz kapaklarının ağırlaşması

- Boyun ve baş ağrısı

- Işığa karşı hassasiyet

- Odaklanma zorluğu

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