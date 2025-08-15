Gözaltı sonrası İnan Güney'den ilk mesaj: Sebebini biliyorsunuz

Başlatılan "yolsuzluk" soruşturmaları kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve yöneticilerine operasyon sürüyor. Çok sayıda belediye başkanı ve beraberindeki kişi gözaltında.

Bu sabah başlatılan yeni operasyon dalgasında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve çok sayıda isime gözaltı kararı çıkarıldı. Karar sonrası Güney, polis ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı.

"SEBEBİN ÇİRKİN İFTİRALAR OLDUĞUNU BİLİYORSUNUZ"

İnan Güney, gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesabından bir fotoğraf ile mesaj paylaştı. Güney mesajında, fotoğrafın polis ekiplerinin kapıda oldukları anda çekildiğine dikkat çekerek "Gözaltında olma sebebimin çirkin iftiralar olduğunu biliyorsunuz. Hesabını veremeyeceğimiz tek bir işimiz olmadı, olmaz" ifadelerini kullandı.

Güney'in mesajının tamamı şöyle:

"Polis arkadaşlar kapıda beni beklerken, gözaltına alınmadan önce, eşim Ayşen, kızlarım ve can dostumuzla birlikte bir fotoğraf çekildik.

31 Mart 2024'te edebimizle, 30 yıllık kibri yendik. Babamın zamanında işçisi olduğu Beyoğlu Belediyesi'ne başkan seçilmek, hayatımın bana bahşettiği en büyük gurur oldu.

Beyoğlu'nun hakkı bize emanet diyerek hizmete başladık. Komşularımıza layık olmak için çok çalıştık. Beyoğlu Belediyesi’ni tüm saygın araştırmalarda, ilçeler arasında memnuniyetin en üstte olduğu belediye yaptık.

Sevgili komşularım, hayatım Beyoğlu'nda geçti, hepiniz beni tanıyorsunuz. Gözaltında olma sebebimin çirkin iftiralar olduğunu biliyorsunuz. Hesabını veremeyeceğimiz tek bir işimiz olmadı, olmaz.

Beyoğlu, vicdanlıdır, haysiyetlidir, adildir.

İnan Güney Beyoğlu'na emanettir."

