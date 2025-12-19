Sabah saatlerinde gözaltına alınan, saç ve kan örneklerinin alınmasının ardından

serbest bırakılan ünlüler arasında yer alan Danla Bilic konuya ilişkin paylaşım yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında ünlü isimlerin evlerine sabah saatlerinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon yapıldı.

4 ÜNLÜDEN SAÇ SAÇ VE KAN ÖRNEKLERİ ALINDI

Soruşturma kapsamında Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic ve Mümmine Senna Yıldız gözaltına alındı.

Saç ve kan örneklerinin alınmasıyla serbest bırakılan ünlülerden Danla Bilic'ten ilk açıklama geldi.

'AAA NEYSE ŞAFAKTA ALINMADIK DA DEMEYİZ'

Instagram hesabından paylaşım yapan fenomen Bilic şu ifadeleri kullandı:

“Devletim test istemiş vermez miyiz? Aaa neyse şafakta alınmadık da demeyiz. Bu arada söylemeden geçemeyeceğim canım jandarma gözaltına mı aldılar evlerinde mi ağırladılar anlamadık öyle naziklerdi ki. Hepinize buradan bir kez daha teşekkür ediyorum komutanlarım. Test sonuçları gelecek hafta belli olacak.”