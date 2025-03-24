Gözaltına alınan 97 öğrenci serbest bırakıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonların ardından CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar devam ediyor.

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla İzmir'de başlayan öğrenci yoğunluklu protestolar, tutuklama kararının ardından devam etmiş ve çok sayıda öğrenci protestolarda gözaltına alınmıştı.

Kentin birçok noktasında polisin sert müdahalesiyle karşılaşırken bu sabah saatlerinde çok sayıda kişinin evine polis tarafından baskın düzenlendi. Baskınlarda çok sayıda öğrenci gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Gözaltı işlemleri tamamlanan ve ifadesi alınan 97 öğrenci, serbest bırakıldı. Bayraklı Adliyesi'nde işlemleri tamamlanan öğrenciler, aileleri ve arkadaşları tarafından karşılandı.

Edinilen bilgilere göre; gözaltına alınan öğrencilerin bazılarının gözaltı süresinde uzatılma kararı alındı. Yaklaşık 50 öğrencinin TEM'de gözaltı işlemlerinin devam ettiği ifade edildi.