Gözaltına alınan belediye başkanı hakkında yeni gelişme!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Gözaltına alınan belediye başkanı hakkında yeni gelişme!

Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla gözaltına alınan DEM Parti Tatvan Belediye Eş Başkanı Mümin Erol serbest bırakıldı.

Bitlis'in Tatvan ilçesi DEM Partili Belediye Başkanı Mümin Erol, bugün öğlen “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla belediye binasında gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDI

Savcılığın karşısına çıkan Erol’ın ifadesi alındı. Uzun bekleyiş sürerken, Erol savcılığın verdiği karar sonrası serbest bırakıldı.

ERDOĞAN’IN FOTOĞRAFINI MAKAM ODASINDAN KALDIRMIŞTI

Mümin Erol, 31 Mart Seçimlerinde belediye başkanı seçilmesinin ardından makam odasında bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını kaldırmıştı.

O anlar kamera kaydına yansırken, sosyal medyada gelen tepkilerin ardından Mümin Erol’a Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “cumhurbaşkanına hakaret” soruşturması açıldı.

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