Gözaltına alınan eski Emniyet Müdürü Sabri Uzun için tutuklama talebi!

Düzenleme: Kaynak: AA
Gözaltına alınan eski Emniyet Müdürü Sabri Uzun için tutuklama talebi!

Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla gözaltına alınan EGM Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla gözaltına alınan EGM Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle başlatılan soruşturmada gözaltına alınan eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun, tutuklanması talebiyle hakimliğine gönderildi.

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TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen Uzun'un savcılık ifadesi bitti.Uzun, ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, X hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği belirlenen Uzun hakkında resen soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti.

Açıklamada, Uzun'un Ankara'da gözaltına alındığı belirtilmişti

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