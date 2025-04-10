Ekrem İmamoğlu'ndan sert açıklama! Gazeteciler gözaltına alınmıştı...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün sabah saatlerinde gözaltına alınan gazeteci Murat Ağırel ve Timur Soykan'a destek açıklamasında bulundu. İmamoğlu, "Gerçeklerden o kadar korkuyorsunuz ki eliniz ayağınız birbirine dolandı. Bir şey uyduramadınız foyanız açığa çıktı, uyduruk gerekçelerle gazetecilere saldırıyorsunuz. Bırakın gazetecileri. Gerçeklerden ne kadar kaçabilirsiniz ki?" ifadelerini kullandı.

İKİ GAZETECİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Gazeteci Murat Ağırel ve Timur Soykan şafak vakti polis ekiplerinin yaptığı operasyon ile gözaltına alındı. İki gazetecinin dijital ekipmanlarına el konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "kaçma ve delil karartma şüphesini" gerekçe göstermişti. Başsavcılık, "Malvarlığı değerlerini aklama suçları yönünden yürütülen soruşturmada, şüpheli sıfatıyla yer alan kişilerin Flaş Haber TV isimli televizyon kanalının devri ve satın alınması hususunda Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın kendilerine tehdit ve şantajda bulundukları yönünde davacı ve şikayetçi olmaları üzerine ilgili kişiler hakkında isnat edilen eylemlerle alakalı olarak TCK'nın 106/1(Tehdit) ve 107/1(Şantaj) Suçları kapsamında Soruşturma başlatılmış, şüpheliler hakkında gözaltı, arama -el koyma işlemleri ile soruşturma devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU: GERÇEKLERDEN O KADAR KORKUYORSUNUZ Kİ ELİNİZ AYAĞINIZ BİRBİRİNE DOLANDI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada gazetecilere destek olurken iktidara sert sözlerle yüklendi. İmamoğlu, şunları söyledi:

"Gazeteciler, tutuklanmamıza sebep olan dava dosyasının fos çıktığını, bütün iddiaların uyduruk olduğunu açığa çıkardılar. O yüzden bu panik, Murat Ağırel ve Timur Soykan sadece gazetecilik yaptılar. Gerçeklerden o kadar korkuyorsunuz ki eliniz ayağınız birbirine dolandı. Bir şey uyduramadınız foyanız açığa çıktı, uyduruk gerekçelerle gazetecilere saldırıyorsunuz. Bırakın gazetecileri. Gerçeklerden ne kadar kaçabilirsiniz ki?"