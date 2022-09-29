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Gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı tutuklandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Daire Başkanı Bedrettin Gündeş, terör propagandası soruşturması kapsamında çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 19:44
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Gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı Bedrettin Gündeş tutuklandı

Gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı tutuklandı
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PKK/KCK’nin propagandasını yaptıkları ileri sürülen, aralarında Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş ve 17 belediye personelinin de olduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

28 Eylül’de düzenlenen operasyonda Bedrettin Gündeş dahil 20 kişi gözaltına alındı.

Bu sabah yapılan operasyonda, 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 8 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

TUTUKLANDI

Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Bedrettin Gündeş, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece, ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçlamasından tutuklandı. Gözaltına alınan 21 kişinin ise sorgusu sürüyor.

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Barbaros
29.09.2022 19:58
Kaç yıldır orada çalışıyorlardı,,tutuklamak için ne beklendi,,  
 
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