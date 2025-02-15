Gözaltına alınan sosyal medya fenomeni hakkında flaş gelişme

Sosyal medyada iddialı ve cesur pozları ile konuşulan, Onlyfans adlı sosyal medya platformunda paylaştığı fotoğraflar üzerinden ayda 100 bin dolar kazandığını duyuran fenomen Merve Taşkın’ın dün 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel gerçekleştirdiği paylaşım olay olmuştu.

Taşkın, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabı X üzerinden “Zekiyim, mütevaziyim, güzelim” diyerek sevgilisi olmayanlarla 400 bin karşılığında akşam yemeği yiyebileceğini açıklamıştı.

GÖZALTINA ALINMIŞTI

Ünlü fenomen, bu paylaşımından sonra İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından ‘müstehcenlik’ suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Savcılıkça ifadesi alınan Taşkın, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Taşkın hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.