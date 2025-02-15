Gözaltına alınan sosyal medya fenomeni hakkında flaş gelişme

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Gözaltına alınan sosyal medya fenomeni hakkında flaş gelişme

14 Şubat tarihinde sosyal medya hesabından erkeklere para karşılığında yemek teklifi paylaşan ve ‘müstehcenlik’ suçlamasıyla gözaltına alınan OnlyFans fenomeni Merve Taşkın’a 'ev hapsi' cezası verildi.

Sosyal medyada iddialı ve cesur pozları ile konuşulan, Onlyfans adlı sosyal medya platformunda paylaştığı fotoğraflar üzerinden ayda 100 bin dolar kazandığını duyuran fenomen Merve Taşkın’ın dün 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel gerçekleştirdiği paylaşım olay olmuştu.

Taşkın, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabı X üzerinden “Zekiyim, mütevaziyim, güzelim” diyerek sevgilisi olmayanlarla 400 bin karşılığında akşam yemeği yiyebileceğini açıklamıştı.

GÖZALTINA ALINMIŞTI

Ünlü fenomen, bu paylaşımından sonra İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından ‘müstehcenlik’ suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Savcılıkça ifadesi alınan Taşkın, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Taşkın hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.

Son Haberler
Alexa ve Siri'nin çıkışları gecikecek
Alexa ve Siri'nin çıkışları gecikecek
Üsküdar'da otomobilin çarptığı kadın yaralandı
Üsküdar'da otomobilin çarptığı kadın yaralandı
Sandık Kokusu'na iki ünlü isim veda ediyor
Sandık Kokusu'na iki ünlü isim veda ediyor
CHP’li isimden partisine hançer! Kimse bunu beklemiyordu
CHP’li isimden partisine hançer! Kimse bunu beklemiyordu
Tenis dünyası şokta: Jannik Sinner'e 3 ay men cezası
Tenis dünyası şokta: Jannik Sinner'e 3 ay men cezası