Gözaltına alınan Ümit Özdağ vatan emniyete getirildi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla Ankara'da bir restoranda etrafı sarılarak gözaltına alındı.

Özdağ, apar topar Ankara'dan İstanbul'a getirildi. İstanbul'a giriş yapan Özdağ, önce Bakırkör Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma hastanesine, ardından da Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Özdağ'ın burada ifadesi alınacak.

NE OLMUŞTU?

"Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan hakkında soruşturma başlatılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara'da bir restoranda yemek yediği sırada gözaltına alındı. Özdağ'ın işlemlerinin ardından İstanbul’a götürülmek üzere yola çıkarıldığı öğrenildi.

Polis ekipleri, Ümit Özdağ'ı gözaltına alırken restoranın bölgesindeki çevre yolları kapattığını, restoranın da etrafını sararak Özdağ'ı aldığı bilgisine ulaşıldı.

"ÜMİT ÖZDAĞ'IN ÇEVRESİ POLİSLER TARAFINDAN SARILDI"

Zafer Partili Bartu Soral, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Ümit Özdağ’ın çevresi polisler tarafından sarılırken bilgi sahibi oldum. Gözaltına alınırken bilgi sahibi oldum. Özdağ demiryolları hastanesine geldiğini söyledi bende oraya gidiyorum. Savcı soruşturma başlatıyor kamuoyuna hemen bilgi veriyor. Halbuki soruşturma gizliliği var. Belli ki bu soruşturmayla ilgili gözaltına alındı. Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla gözaltına alındı” ifadelerini kullandı.

ÖZDAĞ NE DEMİŞTİ?

Özdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili "Emin olun ki son bin yılda gerçekleşen hiçbir Haçlı Seferi, Erdoğan'ın ve AKP'nin Türk milletine ve Türk devletine verdiği zararı vermemiştir. Hiçbir Haçlı Seferi, Türk Devleti'ne casusları sokamamıştır" ifadelerini kullanmıştı.