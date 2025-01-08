Gözaltına alınmıştı! Oyuncu Atakan Yılmaz tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz ve oyuncu Atakan Yılmaz hakkında, yayınladığı videolar içerisinde ve görseller üzerinde reklam yerleştirme gibi eylemlerde bulunduğu, ayrıca yoğun şekilde yasadışı bahsi özendirici ve teşvik edici faaliyet yürüttüğü iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan Durmaz ve Yılmaz, İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Savcılıkta ifadesi alınan şüpheliler, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği, Kerimcan Durmaz ve Atakan Yılmaz hakkında tutuklama kararı verdi.