Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'ndan ilk mesaj! El yazısıyla paylaştı

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Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'ndan ilk mesaj! El yazısıyla paylaştı

Gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gözaltında el yazısıyla kaleme aldığı notu paylaştı.

Sabah saatlerinde gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gözaltında el yazısıyla kaleme aldığı notu paylaştı.

İmamoğlu şöyle yazdı:

Yapılan kumpaslara, tuzaklara, yalanlara, kul hakkı yiyenlere, halkın iradesini çalanlara gerekli cevabı milletimiz verecektir. Önce Allah'a, sonra milletimize emanetim. Saygılarımla...

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Hakkında başlatılan iki ayrı soruşturma nedeniyle sabah evine yapılan şafak baskınıyla gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Vatan Emniyet'te bekletiliyor.

Şafak baskınıyla gözaltı sonrasında CHP teşkilatına ve tüm örgüte 'baba ocağı'nda buluşma çağrısı yapıldı. Polis ablukası altında olan Vatan Emniyet'in önünde de kalabalık bir grup İmamoğlu'na destek için toplandı.

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