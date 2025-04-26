Gözaltındaki İSKİ Genel Müdürü hakkında şok rapor! 'Yüksek risk taşıyor'

Kaynak: Halk TV
Gözaltındaki İSKİ Genel Müdürü hakkında şok rapor! 'Yüksek risk taşıyor'

Sabah saatlerinde İBB'ye yönelik yeni bir operasyon yapıldı. Gözaltına alınan İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa’nın epikriz raporu ise Başa'nın rahatsızlıklarını ortaya çıkardı.

İBB’ye yönelik 2. dalga operasyonda, sabah saatlerinde gözaltına alınan İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa’nın epikriz raporu yayınlandı.

Başa’nın kronik iskemik kalp ve hipertansiyon hastası olduğu ve kısa bir süre önce anjiyo geçirdiği ve Bypass ameliyatı olduğu öğrenildi. Şafak Başa’ya stent takılması riski de söz konusu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yeni dalga operasyonlarda aynı zamanda 53 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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Polis ekipleri, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay'ın da aralarında bulunduğu 53 kişinin evlerinde arama yaparken söz konusu gözaltıların geçtiğimiz hafta, 'etkin pişmanlık'tan faydalanan ve tahliye edilen Kültür A.Ş Genel Müdürü Murat Abbas'ın ifadesinde geçen isimlere yönelik olduğu da bildirildi.

Halk TV'nin haberine göre Operasyonlar kapsamında tutuklanan İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa’nın sağlık durumunun ciddi olması gündeme geldi. Başa’nın, kronik iskemik kalp ve hipertansiyon hastalıkları bulunduğu öğrenildi. Kısa bir süre önce bypass ameliyatı geçiren ve anjiyo olan İSKİ Genel Müdürü Başa’ya stent takılması riski var.

Başa’nın sağlık raporunda 4 Mart 2025 tarihinde anjiyo olduğunu ve 5 Mart 2025 tarihinde de taburcu edildiği görülüyor.

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