Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

"BU 5. SINIF BİR KUMPAS"

Yanardağ avukatı Bilgütay Hakkı Durna ile ilettiği mesajda sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, “Bu 5. sınıf bir kumpas. Hayatım boyunca Filistin halkı ile dayanışma içinde oldum. İsrail ile ticareti sürdürenler siyonist rejime karşı mücadele eden bize operasyon yapıyor. 2019 seçimine müdahale etme gibi bir durumum asla söz konusu olmadı. O seçim döneminde yalnızca gazetecilik yaptık, konuklar aldık. Hayatım boyunca hiç kimseyle gazetecilik faaliyeti dışında bir ilişkide bulunmadım. Bu, bana ve Tele1’e yönelik kötü kurgulanmış 5. sınıf bir kumpas” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Yanardağ'ın evinde ve Tele1'deki odasında polis tarafından arama yapılmıştı.