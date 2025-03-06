Gözde Atasoy "Trabzonsporlu gençlerimiz Avrupa'da devrim yaptı"

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor, Bodrum FK ile eşleşti.

Kura çekimin ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Gözde Atasoy, "Bu sezon Türkiye Kupası’nda bu format ilk kez deneniyor. Seyir zevki yüksek maçlar seyrettik. Bodrum ile eşleştik. Yarı finalde de Beşiktaş - Göztepe eşleşmesinin galibiyle evimizde oynayacağız. Finale doğru gitmek istiyoruz. Tüm takımlara hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

"BU GURUR SADECE TRABZONSPOR'A AİT DEĞİL"

UEFA Gençlik Ligi'nde çeyrek finale yükselen Trabzonspor U19 takımı hakkında da konuşan Atasoy, "Bugün bu coşkuyla buraya gelebilmemizin tek nedeni dün onların bize yaşattığı olağanüstü gurur ve mutluluk duygusu. Genç arkadaşlarımız, tarih yazdı. Bu gururun sadece Trabzonspor’a da ait olmadığını düşünüyorum. Tüm Türk futbolunun paydaşlarının da U19 takımımızı bundan sonrasında desteleyeceğine eminim.

"TRABZONSPORLU OYUNCULARLA DEVRİM YAPTI"

Trabzonspor tarihine bakacak olursak, şampiyon olduğu dönemlerde her zaman altyapıdan yetişmiş sporcuların payı o şampiyonlukta çok büyüktü. Trabzonspor’un altyapısından yetişen futbolcular her zaman Türk futbolunun seyir zevkini yükselten futbolculardı. Trabzonspor’un, altyapıdan yetişen Trabzonlu futbolcularla devrim yaptığını söylemek yanlış olmaz. Şimdide de bu gençlerimizin Avrupa’da devrim yaptıklarını düşünüyorum. Juventus ve Atalanta’nın ardından 3. İtalya takımıyla oynayacağız. Çok heyecanla o maçı bekliyorum" şeklinde konuştu.