Gözde çiftten kötü haber. Hayranları yıkıldı

Christina Hall, 15 Temmuz'da evliliğin feshi davası açtığını duyurdu.

ABD kamuoyunda örnek olarak gösterilen çiftin birlikteliği 6 Temmuz 2021 tarihinde Page Six tarafından yapılan bir haberle ortaya çıktı. Haber sitesinin yayınladığı fotoğraf kısa sürede beğeni ve yorum rekoru kırdı.

Christina, aynı günün ilerleyen saatlerinde Instagram'da Josh ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak ilişkilerini doğruladı ve medyanın aşk hayatına odaklanmasını eleştirdi. Hall daha sonraki bir paylaşımında şöyle yazdı:

"Josh'la korku veya savaş ya da kaçma durumunda olmadığım bir zamanda tanıştım. Geçtiğimiz baharda tanıştığımızda, eşzamanlılıklar bizi o kadar sert ve hızlı vurdu ki görmezden gelmek imkansızdı. Hemen ona karşı çılgınca bir korumacı hislerle doldum ve onu kendim için saklamak ve medya kasırgası vurmadan önce birbirimizi tanımak istedim."

Nisan 2022'de dünya evine giren çift özel bir törenle evlendiğini açıkladı. Evlilikten sonra Hall, Instagram adını "Christina Haack"tan "Christina Hall"a değiştirdi.

Gerek aile yaşantılarıyla gerek çocuklarıyla kurdukları ilişkiyle sık sık ABD kamuoyunun takdirini kazanan çift Christina Hall tarafından bugün yapılan açıklamaya göre 15 Temmuz'da boşanmak için mahkemeye başvurdu. Sevenleri "örnek çiftin" boşanması üzerine sosyal medyadan üzüntülerini paylaşan mesajlar attılar.