Gözde ışık çakması neden olur tedavisi var mı?

Gözlerde meydana gelen herhangi bir deformasyon veya hastalık, bireyi rahatsız edebilir, bireylerin hayat kalitelerini doğrudan olumsuz etkileyebilir. Bunun yanında, gözlerde ortaya çıkan bir hastalık, gözde şimşek çakması gibi rahatsız edici semptomlara da sebep olabiliyor.

“Fotopsi” olarak da bilinen gözde ışık çakması olayı; her iki gözde de meydana gelebilen, gözlerde ani parlamalar ile karakterize bir fizyolojik tepki. Gözde ışık çakması semptomunun gerçekleşmesi için gözün herhangi bir ışığa maruz kalması gerekmez. Flaş benzeri, aniden başlayan ve genellikle kısa süren, kendiliğinden oluşan bir tepkidir. Fotopsi olayı genellikle flaş çakması ile karakterize olsa da, bazı bireylerde gözde uçuşan cisimcikler olarak da tanımlanır.

Işık çakması olayı hastayı rahatsız edebilir. Görüş kalitesini kısa süreliğine etkileyebiliyor. Genellikle bu durumun ortaya çıkma zamanı öngörülemediğinden, zaman zaman tehlikeli sonuçlar doğurabilir.



GÖZDEKİ ŞİMŞEK ÇAKMASI NEDEN OLUR?

Gözlerde ışık çakması olayı birçok sebebe bağlı ortaya çıkabilir. Tedavinin uygulanabilmesi için altta yatan hastalığı veya deformasyonu bulmak oldukça önemli. Bu olayın altında yatan sebep kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Bununla birlikte, altta yatan en yaygın sebepler ise şöyle:

RETİNADA YIRTILMA VE KOPMA

Retina, gözün en önemli bölümleri arasındadır. Optik sinirler aracılığı ile ışığı algılayan ve görüntüyü beyne gönderen kısımdır. Retinada gerçekleşebilecek herhangi bir sorun tedavi edilmezse ciddi sonuçlar doğurabilir. Retinada kopma oluşmadan önce, bazı yırtılmalar meydana gelebilir. Bu yırtılmalar retinanın yerinden kaymasına sebep olabilir. Bu durumda, gözlerde ani ışık çakması gibi tepkiler ortaya çıkabilir. Retina yırtılmaları tedavi edilebilir. Tedavi edilmeme durumunda, retinanın kopması ile sonuçlanabilir ve kalıcı görme kaybı gibi durumlara sebep olabilir. Retina yırtılmalarında erken teşhis oldukça önemli olduğundan, ışık çakması gibi şikayetlere sahip bireylerin bir sağlık kuruluşuna kısa sürede başvurması oldukça önemlidir.

YAŞLILIĞA BAĞLI MAKULA DEJENERASYONU

Makula, gözlerin daha keskin görmesini sağlayan, sarı nokta olarak da bilinen bölümdür. Oldukça küçük bir bölüm olmasına rağmen, görme işlevinin büyük bir kısmından sorumludur. Makula dejenerasyonu, birçok hastalığa bağlı ortaya çıkabilir. Bunun yanında yaşlılığa bağlı da ortaya çıkabilir. Bu durumda makula yavaş yavaş bozulur ve gözlerde ışık çakması veya uçuşan cisimcikler ile karakterize fotopsiye sebep olabilir.

MİGREN

Migren, başın belirli bölümlerinde meydana gelen ağrılar ile karakterize, nedeni tam olarak bilinmeyen bir baş ağrısıdır. Kişiden kişiye değişmekle birlikte, ağrının şiddeti genellikle yüksektir. Sebep olabileceği semptomlar değişebilir.

Migrenin neden olduğu semptomlar arasında en sık mide bulantısı, kusma, ışığa ve sese hassasiyet yer alır. Bazı durumlarda görüş kalitesini etkileyebilir, aura olarak bilinen görüş değişikliklerine yol açabilir.

VERTEBROBAZİLER YETMEZLİK

Göz birçok kılcal damarla çevrelenmiş bir organdır. Gözü de içine alan, sinir sistemi ve bağlantılı organları besleyen damarlardan oluşan vertebrobaziler sistemde yetmezlik oluşması durumunda da gözde ışık çakması olayı meydana gelebilir. Bu durumda, beynin arkasındaki kan akışı yavaşlar ve oksijen eksikliğinden dolayı görme fonksiyonlarında sorun meydana gelebilir.

OPTİK NÖRİT

Göze ait sinir hücrelerinde meydana gelen iltihaplanma olarak da tanımlanan optik nörit, Multiple Skleroz (MS) ile bağlantılı meydana gelebilen bir sağlık sorunudur. Bu durumda, gözlerde ışık çakması gibi fotopsi semptomları meydana gelerek görme kalitesi etkilenebilir.

VİTREUS YAPI DEĞİŞİKLİKLERİ

Vitreus, gözün iç kısmını kaplayan jel benzeri maddeye verilen addır. Normal şartlarda vitreus, göz duvarlarına yapışık halde bulunur. Bazı durumlarda çeşitli kısımlarında dekolman (kopma) meydana gelebilir. Bazı bireylerde vitreusun yapısı ve yoğunluğu yaşlanma ile değişime uğrar. Buna bağlı olarak vitreusun göz kenarlarına tutunması zorlaşabilir. Bu tür kopmalar sıklıkla yaşlanmaya bağlı ortaya çıksa da, kaza gibi çeşitli travmatik durumlar sonucunda da meydana gelebilir.

Periferik vitreus kopmasının çok hızlı gerçekleşmesi durumunda, gözde ışık çakması gibi ani ve istemsiz durumlar veya bir süre gözde uçuşan cisimler görme durumu ortaya çıkabilir. Bu fizyolojik tepkiler genellikle birkaç ay gibi bir süre içinde ortadan kaybolur.

TEDAVİSİ

Gözde ışık çakması, genellikle tek başına ortaya çıkan bir durum değildir. Altta yatan sebep hekiminiz tarafından bulunduktan sonra, buna bağlı tedavi yöntemleri uygulanır. Bazı durumlarda tedavi mümkün olmazken, altta yatan sebep tedavi edildiği takdirde gözde ışık çakması durumu da ortadan kalkar. Şiddetli migrene bağlı meydana gelen gözde parlama ve ani ışık çakması olayının tedavisi için öncelikle migrenin türü belirlenmeli ve ağrı şiddetini azaltmaya yönelik tedavi uygulamaları yapılmalıdır. Retinal yırtık ve kopmaların habercisi olarak meydana gelen bir ışık çakması semptomunun ortadan kaldırılabilmesi için hekimin retina muayenesi ile tanı koyması ve tedavi uygulamalarını başlatması gerekir. Retina tamamen kopmadıysa, lazer tedavisi ile retina kolaylıkla dikilebilir.

Sarı noktanın hekim tarafından muayene edilmesi ve dejenerasyon tanısının konulması sonucunda gerekli önlemler alınabilir. Göz içine hekim tarafından ilaç enjeksiyonları yapılarak sarı noktanın hasarını önlemeye yönelik çalışmalar yapılabilir. Tıp teknolojilerinin gelişmesi ile yeni tedavi yöntemleri geliştirilmeye devam etmektedir.

Gözde ışık çakması olayının altında yatan sebebin vertebrobaziler yetmezlik olması durumunda, buna bağlı tedavi yöntemlerine hastaya ve hastalığın düzeyine göre hekim tarafından karar verilir. Vertebrobaziler yetmezliğin tedavisi için kan sulandırıcılar gibi farmakolojik tedaviler uygulanabildiği gibi, cerrahi girişimler de yapılabilir. Vertebrobaziler yetmezlik tedavisinin de altında yatan bazı hastalıklar da olabilir. Diyabet, hipertansiyon, yüksek kan kolesterolü gibi altta yatan sebepler varsa tedavi edilmelidir.