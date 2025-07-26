Gözde Karasu'dan beklenmedik itiraf!

İspanya’da yayımlanan bir dergiye röportaj veren ünlü oyuncunun açıklamaları sosyal medyada da yankı buldu. İspanya’da yayımlanan dördüncü dizisiyle uluslararası hayran kitlesini genişleten başarılı oyuncu, canlandırdığı karakterle kendisini kıyasladı.

"GÜLGÜN KORKULARLA YAŞIYOR"

Gözde Kansu, “Açıkçası ben Gülgün gibi olamazdım. Kocam beni yengesiyle aldatacak olsa bir saniye bile o evde kalmam. Gülgün korkularla yaşıyor, ben ise cesaretimle. Ama ortak yönümüz; her zaman güler yüzümüzü korumaya gayret ediyoruz" şeklinde konuştu. Rol tercihini hep farklı roller canlandırmaya özen göstererek yaptığını vurgulayan Kansu ve “Hep aynı tip karakterleri oynamayı sevmiyorum. Beni en çok etkileyen roller, birbirinden tamamen farklı ve güçlü içsel çatışmaları olan karakterler. Bu tür roller beni besliyor” dedi.

