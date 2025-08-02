Gözdeki hangi belirtiler hangi hastalığın habercisi? İşin uzmanları anlatıyor

Gözlerimiz, yalnızca dünyayı görmemizi sağlayan organlar değil, aynı zamanda sağlığımızın aynası.

Kızarıklık, bulanık görme, ışık çakmaları ya da ani görme kaybı gibi belirtiler, ciddi hastalıkların erken uyarı sinyalleri olabilir.

Bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzmanların görüşleri, bu belirtilerin hangi sağlık sorunlarına işaret ettiğini ve erken teşhisin önemini ortaya koydu.

Göz sağlığı uzmanları, bu tür yakınmaların ciddiye alınması gerektiği konusunda hemfikir.

KIZARIKLIK VE AĞRI: ÜVEİT VE GLOKOM ALARMI

Gözde kızarıklık ve ağrı, genellikle basit bir tahriş olarak düşünülse de, bazen ciddi hastalıkların belirtisi olabilir.

Uzmanlar yaptığı açıklamada, “Göz kızarıklığı ve ağrı, üveit ya da akut glokom krizinin habercisi olabilir. Bu durumda vakit kaybetmeden bir göz doktoruna başvurulmalı” dedi.

Üveit, gözün orta tabakası olan uveanın iltihaplanmasıyla ortaya çıkıyor ve görme kaybına kadar ilerleyebiliyor.

Dr. Susan Lightman, üveitin erken teşhisle tedavi edilebildiğini, ancak ihmal edilmesi durumunda körlüğe yol açabileceğini belirtti.

Glokom ise, göz tansiyonunun yükselmesiyle görme sinirine zarar veren sinsi bir hastalık.

ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nden Dr. Harry Quigley, glokomun erken dönemde belirti vermediğini ve düzenli göz muayenelerinin hayati olduğunu vurguladı.

IŞIK ÇAKMALARI VE BULANIK GÖRME: RETİNA SORUNLARI VE MİGREN

Gözde ışık çakmaları, özellikle yüksek miyop hastalarında retina yırtılmasının habercisi olabilir.

Uzmanlar, “Retina yırtıkları acil müdahale gerektirir. Erken teşhisle lazer tedavisi uygulanabilir, ancak geç kalınırsa retina dekolmanı gibi ciddi sonuçlar doğabilir” dedi.

Retina dekolmanı, görme kaybına yol açabilen ciddi bir durum. ABD’deki Wills Eye Hospital’dan Dr. Julia Haller, retina yırtıklarının yüksek miyop ve yaşlı bireylerde daha sık görüldüğünü ve lazerle erken müdahalenin körlüğü önleyebileceğini ifade etti.

Diğer yandan, ışık çakmaları ve zikzaklı çizgiler, auralı migrenin tipik belirtileri.

ANİ GÖRME KAYBI: NÖROLOJİK VE DAMAR SORUNLARI

Ani görme kaybı, en ciddi belirtilerden biri. Nörolojik göz hastalıkları da ani görme kaybına neden olabilir.

Uzmanlar, optik nörit gibi durumların göz sinirini etkileyerek bulanık görme ve çift görmeye yol açabileceğini belirtti.

Harvard Tıp Fakültesi’nden Dr. Dean Cestari, nörolojik göz hastalıklarının MRI ve EEG gibi yöntemlerle teşhis edilebildiğini ve multidisipliner bir yaklaşımla tedavi edilmesi gerektiğini söyledi.

STRES VE GÖRME: SANTRAL SERÖZ KORYORETİNOPATİ

Yoğun stres, görme kaybına bile yol açabilen santral seröz koryoretinopatiye neden olabilir.

Uzmanlar, bu hastalığın retina altında sıvı birikmesiyle ortaya çıktığını ve özellikle mükemmeliyetçi kişilik yapısına sahip bireylerde sık görüldüğünü belirtti.

Avrupa Oftalmoloji Derneği’nden Dr. Marie-Jose Tassignon, stres hormonlarının bu durumu tetikleyebileceğini ve erken teşhisle tedavinin mümkün olduğunu ifade etti.

Tedavi, termal lazer veya göz enjeksiyonlarını içerebilir.

ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR

Uzmanlar, gözdeki belirtilerin asla hafife alınmaması gerektiğini vurguladı.

Bilimsel araştırmalar, düzenli göz muayenelerinin glokom, katarakt ve retina hastalıkları gibi sorunların erken teşhisinde kritik olduğunu gösterdi.

Amerikan Oftalmoloji Akademisi’nin raporuna göre, 40 yaş üstü bireylerin yılda bir kez göz muayenesi yaptırması önerildi.

Göz sağlığınızı korumak için belirtileri ciddiye alın ve uzman bir doktora başvurmanız önerildi.