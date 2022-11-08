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Gözdeki kızarıklığı hafife almayın

Gözde oluşan minik bir kızarıklık bile bir hastalığın habercisi olabilir. Doktora görünmenizde fayda var. İşte nedeni…

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 06:09
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Gözdeki kızarıklığınıza önem verin

Gözdeki kızarıklığı hafife almayın
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Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Gülgün Dilek Arman göz kızarıklıkları konusunda uyarılarda bulundu. Nedeni insan vücuduna burun ve gözden girerek beyne ulaşan beyin yiyen adlı bir amip. ..
Prof. Arman, "Gözde minik de olsa bir kızarıklık varsa hemen vakit kaybetmeden doktora başvurun” dedi.

ABD Florida’da bir kişi naegleria fowleri adlı tek hücreli organizmanın yol açtığı hastalığa yakalanmıştı. Burundan girerek beyine ulaşan amipin bir haftada ölüme yol açtığının açıklanmasının ardından Türkiye'de de bu tür vakalara rastlandığı vurgulandı.
Prof. Arman, 'naegleria fowleri' adlı organizmanın yanında 'akantamoba' adı verilen bir organizmanın olduğunu, bunun da gözden girerek beyinde lezyon yaptığını hatırlattı.

GÖZDE OLUŞAN KIZARIKLIK ÇOK ÖNEMLİ

Prof. Gülgün Dilek Arman, özellikle lens kullanan kişilerin dikkatli olması gerektiğini söyledi ve şunları söyledi:

"Dikkat etmemiz gereken nokta, temiz olmayan tatlı sularda yüzmemek. Akarsu, göl gibi alanlarda yüzmekten kaçınmak gerekiyor. Temiz bir kaynaktan gelmeyen bir suyla doldurulmuş havuzda da klorlama da yeterli olmayabilir. Özellikle göz temizliğinde kullandığımız ve yüzdüğümüz suyun temizliğine dikkat edelim. En ufacık bir belirtide, gözde çok önemsemediğimiz minik de olsa bir kızarıklık olduğu durumlarda mutlaka bir göz hekimine giderek muayene olmalıyız. Menenjit bulguları ağır olgulardır. Yüksek ateş, baş ağrısı, kusma durumunda da kişi vakit kaybetmeden hekime gitmelidir."

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