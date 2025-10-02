Gözden kaçan şifa kaynağı olan acurun bilimsel sırları ortaya çıktı

Geleneksel tıpta uzun süredir kullanılan acur ve yakın akrabası salatalık, son dönemde modern bilimin de dikkatini çekti. Özellikle idrar söktürücü (diüretik) ve iltihap giderici (anti-inflamatuar) özellikleri, laboratuvar ve klinik çalışmalarla desteklendi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde bitkisel ilaçlar ve beslenme konusunda önde gelen araştırmacılardan Dr. Christopher Hobbs, salatalıkgiller familyasının (Cucurbitaceae) geleneksel kullanımını incelediğini ifade etti.

Dr. Hobbs, bu ailenin üyelerinin, yüksek su içeriği sayesinde doğal hidrasyon ve diüretik etki sağladığını, bunun da mesane sağlığını desteklediğini ve ödemin atılmasına yardımcı olduğunu belirtti.

BİLİMSEL BULGULAR AĞRI KESİCİ ETKİYİ DOĞRULADI

Acurun sağlık açısından en çarpıcı bulgularından biri, tohumlarında ve gövdesinde bulunan biyolojik olarak aktif bileşenler.

Yapılan bilimsel araştırmalar, acurun yakın akrabası olan salatalık (Cucumis sativus) tohumlarından elde edilen özlerin, laboratuvar deneylerinde güçlü ağrı kesici ve anti-inflamatuar aktivite sergilediğini ortaya koydu.

Hindistan'da yayımlanan bir çalışmada araştırmacılar, salatalık tohumu özünün iltihaplanma ve ağrıya karşı, standart ağrı kesicilere benzer bir etki gösterdiğini kaydetti.

Çalışmayı yürüten bilim insanları, acurun yapısında bulunan flavonoidler, saponinler ve özellikle kukurbitasinler gibi fitokimyasalların bu analjezik ve antienflamatuar özellikten sorumlu olduğunu vurguladı. Bu bileşenlerin, mesane veya eklem ağrıları gibi çeşitli inflamatuar durumların hafifletilmesinde doğal bir alternatif sunabileceği ifade edildi.

TURŞUNUN FARKI: PROBİYOTİK GÜÇ

Uzmanlar, acurun mevsimi geçmeden turşusunun kurulması tavsiyesinin ardındaki önemli bir sağlık nedenine de işaret etti: fermentasyon.

Beslenme ve diyetetik alanında çalışan tescilli diyetisyen Dana Melink, turşu haline getirilen acurun (fermente edilmiş salatalık turşusu) probiyotik kaynak haline geldiğini açıkladı.

Melink, bu iyi bakterilerin sindirim sisteminin düzenlenmesine, besin emilimine ve genel bağışıklık sistemine destek olduğunu; sağlıklı bir bağırsak mikrobiyotasının ise vücuttaki genel iltihaplanma seviyesini düşürmede kritik rol oynadığını dile getirdi. Bu durum, acurun faydalarını taze halinin ötesine taşıyarak onu mevsimler arası bir şifa kaynağı haline getirdi.