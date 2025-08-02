Gözden kaçırdığınız bu hata faturayı şişiriyor!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Gözden kaçırdığınız bu hata faturayı şişiriyor!

Ekonomide yaşanan dalgalanmalar vatandaşları daha tasarruflu bir hayat yaşamaya mecbur ediyor. Evde tasarruf yapmanın yolunu arayan vatandaşların ise en büyük problemlerinden biri yüksek gelen faturalar. Son dönemlerde arama motorlarında en çok aratılan konulardan biri de tasarruf yöntemleri oldu. evde elektriğin en çok kullanıldığı yerlerden biri de mutfak, elektrik faturanızdan tasarruf etmenizi sağlayacak bu yöntemle buzdolabınıızı da koruyabilirsiniz. İşte detaylar…

Hayat pahalılığının artmasıyla birlikte Fiat etiketlerinin de yükselmesi Vatandaşı tasarruf yöntemlerini araştırmaya yönlendirdi.

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ELEKTRİK TÜKETİMİNİ YÜZDE 25 ARTTIRIYOR

Mutfaktaki masum bir alışkanlığın yüksek maliyeti ortaya çıktı. Buzdolabı yiyecekleri ve içecekleri sağlıklı bir saklama koşulu oluşturduğunda aslında mutfakta gün içerisinde en çok kullanılan alanlardan biri olarak ön plana çıkıyor. Haliyle mutfakta en çok enerji harcayan eşyalardan biri haline geliyor. Pek çok kişi farkına bile varmadan buzdolabına yemekleri sıcak bir şekilde koyuyor ancak bu hata cihazın elektrik tüketimini %25’e kadar arttırıyor ve faturanıza yansımasına sağlıyor. Bununla birlikte buzdolabınızın ömrünü de kısaltıyor.


Buzdolabına konulan sıcak yemek, buzdolabında korunmaya çalışan iç sıcaklığı aniden yükseltiyor. Bu durumda buzdolabı bu ısıyı dengeleyebilmek adına kompresörünü çok daha uzun süre ve yoğun bir şekilde çalıştırıyor. Bu durum neticesinde sadece elektrik faturanız kabarmıyor aynı zamanda buzdolabınıınızın kullanım ömrü günden güne aynı hata yüzünden kısalıyor.

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