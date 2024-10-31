Gözler açıklama yapmayan Mansur Yavaş'ta! Danışmanından tek cümlelik 'Ahmet Özer' notu geldi

Sosyal medya üzerinden ABB Başkanı Mansur Yavaş'a yapılan eleştiriler sürerken gözler Mansur Yavaş'ın nasıl bir açıklama yapılacağına çevrildi.

DANIŞMANINDAN TEK CÜMLELİK BİLGİ NOTU GELDİ

Başkan Mansur Yavaş'ın açıklama yapmamasına tepkiler gelirken Mansur Yavaş'ın danışmanlığını yapan eski savcı Osman Kaçmaz’dan dikkat çeken bir not geldi.

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Kaçmaz, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından sessiz kalan Mansur Yavaş'ın eleştirildiği Halktv'ye İsmail Saymaz aracılığı ile bir açıklama gönderdi.

Kaçmaz, gönderdiği bilgi notunda “Mansur Yavaş'ın, öncelikle bir hukukçu olarak, dosya içeriğini bilmeden açıklama yapması doğru olmaz.” dedi. Ancak bu açıklama da Mansur Yavaş'a gelen tepkilerin önünü kesemedi.

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Ahmet Özer'in sabahın erken saatlerine gözaltına alınması ile birlikte CHP'de hareketlenme yaşanmış birçok eleştiri açıklaması yapılmıştı. Ahmet Özer'in tutuklama istemi ile mahkemeye sevk edilmesi ile birlikte CHP Genel Başkanı Antalya'da yapılacak CHP MYK toplantısının Esenyurt Belediyesi'nde yapılacağını açıklamış kendisi de İstanbul'a geleceğini söylemişti.

Diğer yandan CHP'li vekillere 'Derhal intikal edin' çağrısı yapılarak İstanbul'a gitmeleri talimatı verilmişti. Aynı saatlerde İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu da Çağlayan Adliyesi'ne gelerek orada toplanan kalabalık önünde sert açıklamalarda bulunmuştu.

Ahmet Özer'in tutuklanmasına diğer partilerden de tepki gelmemişti.