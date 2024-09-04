Gözler Acun Ilıcalı Ayça Çağla Altunkaya'nın düğününde! Çağla'nın yüzüğü göz kamaştırdı

En çok göze çarpan ise Acun Ilıcalı'nın Ayça Çağla Altunkaya'ya taktığı yüzük oldu.

Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya Esma Sultan Yalısı'ndan sevenlerinin katılımı ile dünya evine giriyor. Magazin dünyasının dikkat kesildiği yılın düğünü öncesi ise gelin Ayça Çağla Altunkaya'nın hazırlık görüntüleri paylaşıldı.

Daha önce ünlü çiftin siyah konseptli düğün davetiyesi de çok dikkat çekmişti. Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya davetlilere siyah giymeleri ve tören sırasında sosyal medya kullanmamaları konusunda ricada bulunmuştu.

Daha önce başından 3 evlilik geçen Acun ılıca'nın Ayça Çağla Altunkaya ile birlikteliği hayranlarının yakın takibine girmiş birçok sosyal medya kullanıcısı Acun Ilıcalı'nın 3. eşi Şeyma Subaşı ile Ayça Çağla Altunkaya'nın birbirine benzediğini iddia etmişti.

Ayça Çağla Altunkaya'nın düğün öncesi hazırlık görüntüleri sosyal medyanın gündemini oturdu. En çok konuşulan da Altunkaya'nın parmağındaki yüzük oldu.

Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın davetiyesi ortaya çıktı! Konuklara iki şart koştular