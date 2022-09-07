7 Eylül 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Zorunlu trafik sigortası ve fahiş kasko fiyatları kriz yaratır. Gözler Bakan Nebati'nin vereceği yanıtta.

Zorunlu trafik sigortası ve fahiş kasko fiyatları kriz yaratır. Gözler Bakan Nebati'nin vereceği yanıtta.

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, trafikteki her beş araçtan birinin zorunlu trafik sigortası olmadığına, son yapılan fahiş fiyat artışlarla krizin daha da büyüyeceğine dikkat çekti. Budak, yapılan zamlarla son yılda yüzde 135'e ulaşan artışın yaşandığı araç sigorta primlerini yanıtlaması talebiyle Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'ye soru önergesi verdi.

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 12:05
Son Güncelleme: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 12:26
Takip Et

Gözler Bakan Nurettin Nebati'nin vereceği yanıtta. Zorunlu trafik sigortası kriz yaratır

Zorunlu trafik sigortası ve fahiş kasko fiyatları kriz yaratır. Gözler Bakan Nebati'nin vereceği yanıtta.
+
Aa
-

Araç sigorta primleri yapılan zamlarla son bir yılda yüzde 135'e ulaşan artış yaşadı. CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Meclis’te konuyu gündeme getirdi.

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, yapılan zamlarla son yılda yüzde 135'e ulaşan artışın yaşandığı araç sigorta primlerini yanıtlaması talebiyle Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'ye soru önergesi verdi.

Budak, zorunlu trafik sigortasının cep yaktığını ve zorunlu olmasına rağmen trafiğe çıkanların sayısı her geçen gün artış gösterdiğini dile getirdi. Budak, “Trafikteki her beş araçtan birinin zorunlu trafik sigortası, her dört araçtan üçünün kaskosu yok. Son yapılan fahiş fiyat artışları krizi daha da büyütecek” dedi.

“SEDDK SEYİRCİ KALIYOR”

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığı'na bir soru önergesi veren Budak, sektörü düzenlemekle görevli Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) duruma seyirci kaldığını dile getirdi. Yapılan fahiş zamların enflasyonun üzerinde olduğuna dikkat çeken Budak, şunları kaydetti:

“Şirketlerin taleplerini karşılamak için yönetmelikle fahiş zamlar yapıldı ama vatandaşın şikâyetlerine kulak tıkanıyor. Sigorta sektörü şirketlerin insafına bırakılmış durumda. Göstermelik uyarılarla piyasadaki krizin çözülmesi mümkün değil.” Zorunlu trafik sigortalarında tarifeyi düzenleyen yönetmelikte Aralık 2021'den beri üç kez değişiklik yapıldı. 1 Eylül'den itibaren de azami primlerde yüzde 20 artışa ek olarak her ay yüzde 4.75 zam yapılacak.

POLİÇE KESMEYEN ŞİRKETLERE YAPTIRIM UYGULANDI MI?

Çetin Osman Budak, Bakan Nebati'nin şu sorulara yanıt vermesini istedi: “Prim oranlarındaki artışların araç sahipleri üzerinde yaratacağı olumsuz sonuçlar dikkate alınmış mıdır? Bugüne kadar kaç şirket poliçe kesmekten kaçınmıştır?

Poliçe kesmekten kaçınan şirketlere ne tür yaptırımlar uygulanmıştır? Son on yıl içinde kaç araca zorunlu trafik sigortasını yaptırmadığı için ceza kesilmiştir?

Trafik sigortalarında, son bir yılda üç-dört kat artan fiyatları düşürmeye yönelik bir çalışmanız var mıdır?”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Saray koridorlarında bu anket fısıldanıyor
1
﻿Saray koridorlarında bu anket fısıldanıyor
﻿Yasmin Erbil'den yandaş olan babası Mehmet Ali Erbil'e gönderme
2
﻿Yasmin Erbil'den yandaş olan babası Mehmet Ali Erbil'e gönderme
﻿Balıkesir'in kurtuluşunda Tülütabakların önemi. İsmail Kahraman bu kurtuluş kutlamasına kahrolacak
3
﻿Balıkesir'in kurtuluşunda Tülütabakların önemi. İsmail Kahraman bu kurtuluş kutlamasına kahrolacak
﻿Vizesiz ve kimlikle gidilen ülkelerin listesi güncellendi. Listeye iki yer daha eklendi
4
﻿Vizesiz ve kimlikle gidilen ülkelerin listesi güncellendi. Listeye iki yer daha eklendi
﻿Balıkesirli Turhan Çömez'in paylaşımı İsmail Kahraman'ı evinden çıkartmayacak
5
﻿Balıkesirli Turhan Çömez'in paylaşımı İsmail Kahraman'ı evinden çıkartmayacak
﻿Hakarete uğramak beyinde 'tokat etkisi' yaratıyor. İltifattan daha uzun kalıyor
6
﻿Hakarete uğramak beyinde 'tokat etkisi' yaratıyor. İltifattan daha uzun kalıyor
﻿AKP ve MHP'de alarm zillerini çaldıran anket
7
﻿AKP ve MHP'de alarm zillerini çaldıran anket
﻿'Kırsal kalkınma destekleri'nde yatırım süresi 4 ay uzatıldı
﻿'Kırsal kalkınma destekleri'nde yatırım süresi 4 ay uzatıldı
﻿'Kırsal kalkınma destekleri'nde yatırım süresi 4 ay uzatıldı
﻿Chelsea Thomas Tuchel'i kovdu! Fatura Alman teknik adama kesildi
﻿Chelsea Thomas Tuchel'i kovdu! Fatura Alman teknik adama kesildi
﻿Chelsea Thomas Tuchel'i kovdu! Fatura Alman teknik adama kesildi
﻿Dionysos’a adanan eserler İzmir Arkeoloji Müzesinde
﻿Dionysos’a adanan eserler İzmir Arkeoloji Müzesinde
﻿Dionysos’a adanan eserler İzmir Arkeoloji Müzesinde
﻿Doldur boşalt yapan polis meslektaşını vurdu
﻿Doldur boşalt yapan polis meslektaşını vurdu
﻿Doldur boşalt yapan polis meslektaşını vurdu
﻿Müze sayısı bir yılda yüzde 5 arttı
﻿Müze sayısı bir yılda yüzde 5 arttı
﻿Müze sayısı bir yılda yüzde 5 arttı
﻿Eskişehir Odunpazarı personel alacak
﻿Eskişehir Odunpazarı personel alacak
﻿Eskişehir Odunpazarı personel alacak
﻿Kayseri'de 100 kilo kaçak tütün ele geçirildi
﻿Kayseri'de 100 kilo kaçak tütün ele geçirildi
﻿Kayseri'de 100 kilo kaçak tütün ele geçirildi
﻿Rıza Çalımbay isyan etti
﻿Rıza Çalımbay isyan etti
﻿Rıza Çalımbay isyan etti
﻿Rusya Ukrayna'nın Harkiv şehrini vurdu
﻿Rusya Ukrayna'nın Harkiv şehrini vurdu
﻿Rusya Ukrayna'nın Harkiv şehrini vurdu
﻿Nathan Redmond'un İstanbul'a geleceği saat belli oldu
﻿Nathan Redmond'un İstanbul'a geleceği saat belli oldu
﻿Nathan Redmond'un İstanbul'a geleceği saat belli oldu
﻿İstanbul Personel Yönetim AŞ. 33 işçi alacak
﻿İstanbul Personel Yönetim AŞ. 33 işçi alacak
﻿İstanbul Personel Yönetim AŞ. 33 işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.