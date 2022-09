Zorunlu trafik sigortası ve fahiş kasko fiyatları kriz yaratır. Gözler Bakan Nebati'nin vereceği yanıtta.

Araç sigorta primleri yapılan zamlarla son bir yılda yüzde 135'e ulaşan artış yaşadı. CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Meclis’te konuyu gündeme getirdi.

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, yapılan zamlarla son yılda yüzde 135'e ulaşan artışın yaşandığı araç sigorta primlerini yanıtlaması talebiyle Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'ye soru önergesi verdi.

Budak, zorunlu trafik sigortasının cep yaktığını ve zorunlu olmasına rağmen trafiğe çıkanların sayısı her geçen gün artış gösterdiğini dile getirdi. Budak, “Trafikteki her beş araçtan birinin zorunlu trafik sigortası, her dört araçtan üçünün kaskosu yok. Son yapılan fahiş fiyat artışları krizi daha da büyütecek” dedi.

“SEDDK SEYİRCİ KALIYOR”

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığı'na bir soru önergesi veren Budak, sektörü düzenlemekle görevli Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) duruma seyirci kaldığını dile getirdi. Yapılan fahiş zamların enflasyonun üzerinde olduğuna dikkat çeken Budak, şunları kaydetti:

“Şirketlerin taleplerini karşılamak için yönetmelikle fahiş zamlar yapıldı ama vatandaşın şikâyetlerine kulak tıkanıyor. Sigorta sektörü şirketlerin insafına bırakılmış durumda. Göstermelik uyarılarla piyasadaki krizin çözülmesi mümkün değil.” Zorunlu trafik sigortalarında tarifeyi düzenleyen yönetmelikte Aralık 2021'den beri üç kez değişiklik yapıldı. 1 Eylül'den itibaren de azami primlerde yüzde 20 artışa ek olarak her ay yüzde 4.75 zam yapılacak.

POLİÇE KESMEYEN ŞİRKETLERE YAPTIRIM UYGULANDI MI?

Çetin Osman Budak, Bakan Nebati'nin şu sorulara yanıt vermesini istedi: “Prim oranlarındaki artışların araç sahipleri üzerinde yaratacağı olumsuz sonuçlar dikkate alınmış mıdır? Bugüne kadar kaç şirket poliçe kesmekten kaçınmıştır?

Poliçe kesmekten kaçınan şirketlere ne tür yaptırımlar uygulanmıştır? Son on yıl içinde kaç araca zorunlu trafik sigortasını yaptırmadığı için ceza kesilmiştir?

Trafik sigortalarında, son bir yılda üç-dört kat artan fiyatları düşürmeye yönelik bir çalışmanız var mıdır?”