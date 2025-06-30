Gözler CHP'nin kurultay davasında!

Türkiye gündeminde geniş yer alan CHP 38. Olağan Kurultayı'nda "şaibe" iddialarına yönelik kurultay davasında ilk duruşma, bugün gerçekleşecek. Davanın, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde saat 10.00'da başlaması bekleniyor.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, 26 Mayıs'ta yapılan ilk duruşmada, sözlü yargılamaya geçileceğini belirttiği için, bu, ikinci duruşmadan karar çıkabileceği şeklinde yorumlandı.

MUTLAK BUTLAN VE KURULTAY TARTIŞMASI

Davadan "mutlak butlan" yani kurultayın yok sayılması kararı çıkması halinde Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkanlığı alabilir.

CHP yönetiminin, bir heyet göndererek "görevi kabul etmemesi" için nabız yokladığı Kılıçdaroğlu'nun olumsuz yanıtı ile "diyalog" arayışı şimdilik sonuçsuz kaldı.

Bu durum CHP'de, "Kılıçdaroğlu yönetimi mi, kayyum mu?" tartışmasını alevlendirdi.

İDDİANAMEDEKİ DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

İddianamede tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Cemil Tugay, tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş’in de aralarında bulunduğu 12 kişi şüpheli olarak gösterildi.

Öte yandan eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun “mağdur”, eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın ise “müşteki” olarak yer alıyor.

Davaya CHP Parti Meclisi Üyeleri katılma talebinde bulundu. Katılım dilekçesinde “iradeye fesat” ve “menfaat karşılığı oy” iddiaları yalanlandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise duruşmaya katılmayacağı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından usulsüzlük soruşturması başlatılmıştı.

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayın iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açmıştı.

Açılan iptal davaları Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirilmişti.

Yeniçağ Gazetesi: Siyasette tansiyonu yükselten duruşma

Özgür Özel’den kurultay davası açıklaması!